Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

„Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny, pracují na raketách, které brzo zasáhnou Spojené státy americké,“ hrozil Trump v bezmála dvouhodinovém poselství o stavu unie.
Írán podle něho nedostál svým slibům, že se po dvanáctidenní válce s Izraelem z loňského června nepokusí znovu obnovit svůj jaderný program. On sám by si prý nepřál nic jiného než celou tu patálii vyřešit u jednacího stolu, ale pokud se Teherán nevzdá svých „zlověstných jaderných ambic“, nezbude mu nic jiného, než zavelet do útoku.
„Jednáme s nimi, chtějí udělat deal, ale pořád jsme od nich neslyšeli onu kouzelnou větičku: Nikdy nebudeme vlastnit jaderné zbraně,“ prohlásil Trump. „Preferoval bych diplomatické řešení, ale jedna věc je jistá. Nikdy nedovolím, aby největší sponzor terorismu na světě získal jadernou zbraň. A žádná země by neměla pochybovat o americkém odhodlání.“
Upletl si sám na sebe bič.