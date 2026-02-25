Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

Fotogalerie 104

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se před očekávaným úderem proti Íránu pohybuje v Arabském moři. (20. února 2026) | foto: US NavyReuters

Adam Hájek
  20:00
Americký úder na Írán je už hotová věc. Aspoň podle toho, co Donald Trump prohlásil během svého úterního projevu v Kongresu. Jenže omezená bombardovací kampaň islamistický režim k ústupkům nepřinutí a Trumpovi tak zbudou jen dvě možnosti: buď se stáhnout, nebo se pustit do vleklého konfliktu, který si sám nepřeje.

„Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny, pracují na raketách, které brzo zasáhnou Spojené státy americké,“ hrozil Trump v bezmála dvouhodinovém poselství o stavu unie.

Írán podle něho nedostál svým slibům, že se po dvanáctidenní válce s Izraelem z loňského června nepokusí znovu obnovit svůj jaderný program. On sám by si prý nepřál nic jiného než celou tu patálii vyřešit u jednacího stolu, ale pokud se Teherán nevzdá svých „zlověstných jaderných ambic“, nezbude mu nic jiného, než zavelet do útoku.

„Jednáme s nimi, chtějí udělat deal, ale pořád jsme od nich neslyšeli onu kouzelnou větičku: Nikdy nebudeme vlastnit jaderné zbraně,“ prohlásil Trump. „Preferoval bych diplomatické řešení, ale jedna věc je jistá. Nikdy nedovolím, aby největší sponzor terorismu na světě získal jadernou zbraň. A žádná země by neměla pochybovat o americkém odhodlání.“

Upletl si sám na sebe bič.

Aaron David Millerodborník na Blízký východ

