Írán chce vybírat poplatky v Hormuzském průlivu i konec sankcí. Nereálné, zní z USA

Autor: ,
  10:12
Mezi předběžnými podmínkami, které Írán stanovil pro případná jednání se Spojenými státy o příměří, je mimo jiné zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Napsal to ve středu deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky Teheránu za nereálné.
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026)

Donald Trump (20. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Hasiči před kuvajtskou rafinerií Míná al-Ahmadí. (18. října 2021)
22 fotografií

Podle WSJ Írán požaduje mimo jiné nový systém v Hormuzském průlivu, který by mu umožnil vybírat poplatky od proplouvajících lodí podobně, jako to dělá Egypt v Suezském průplavu. Hormuzský průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy a plynu.

Teherán podle amerického deníku dále žádá záruky, že Izrael zastaví také útoky na hnutí Hizballáh v Libanonu, a že USA zruší všechny sankce, které na Írán uvalily mimo jiné kvůli jeho jadernému programu.

USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán však popírá, že by o to usiloval, a tvrdí, že jeho jaderné ambice jsou mírové.

Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael. Írán v odvetě útočí na země v regionu, kde jsou americké základny, a na tamní ropnou infrastrukturu.

Kouř nad Tel Avivem po íránském útoku (24. března 2026)
Následky íránského útoku v Tel Avivu (24. března 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)
327 fotografií

WSJ také s odvoláním na své zdroje napsal, že během této války si íránské revoluční gardy upevnily pozice ve vedení země a v jednání s USA zaujmou tvrdší postoj než před tímto ozbrojeným konfliktem. I před ním totiž USA s Íránem jednaly o jeho jaderném programu. Arabští a američtí představitelé podle WSJ uvedli, že nový tvrdší postoj Teheránu ztěžuje návrat k jednání.

Írán dostal od USA mírový plán. Poskytl obrovský dar, režim se mění, tvrdí Trump

Spojené státy podle médií předaly Íránu, zřejmě prostřednictvím Pákistánu, patnáctibodový plán k ukončení války. Teherán však veřejně tvrdí, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají a mluvčí íránské armády uvedl, že USA vyjednávají jen samy se sebou. Diplomaté údajně diskutují o možnosti uspořádat jednání ve čtvrtek v Islámábádu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Největší útok v posledním roce. V Rusku hoří přístav, statisíce lidí jsou bez proudu

Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března...

Ukrajinské dronové útoky z noci na středu způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti,...

25. března 2026  10:09

Evropští vědci varují Komisi: Dezinformace o nikotinu ohrožují veřejné zdraví

Eurokomisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi (23. května 2024)

Evropská komise se chystá pustit do revize směrnice o tabákových výrobcích a je zřejmé, že jedním z nejspornějších bodů bude regulace moderních nikotinových alternativ. Do debaty nyní výrazně...

25. března 2026  9:56

Poslanci rozhodnou o zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ

Přímý přenos
Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanecká sněmovna rozhodne o zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyměřovací základ klesne z letošních 40...

25. března 2026  5:10,  aktualizováno  9:48

Pentagon vyšle na Blízký východ další tisíce vojáků, navyšuje kapacity kolem Íránu

Američtí vojáci NATO během přehlídky na oslavu Dne polské armády ve Varšavě...

Pentagon se chystá vyslat na Blízký východ tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně. Není zřejmé, kam přesně budou nasazeni ani kdy by na místo měli...

25. března 2026  9:43

Samé hory, dlouhá pobřeží, 90 milionů lidí. Proč Trump proti Íránu nemůže vyhrát

Premium
Topografická mapa Íránu ukazuje jeho hornatou krajinu, která slouží jako...

Pokud by se americký prezident Donald Trump rozhodl nasadit proti Íránu pozemní vojska, čeká jej velmi těžký oříšek k rozlousknutí. Jak známo, Íránu hrají do karet jeho geografická poloha a hornatá...

25. března 2026  9:43

Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy

Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na...

Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství drogy zabalené a schované v netradičním úkrytu – v chlebníku. Že se jedná o kokain, prokázaly testy...

25. března 2026  9:22

V Dozimetru měl vypovídat ředitel DPP Urbánek. Soud nejednal, nepřišla přísedící

Ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek (21. března 2025)

Ve středu měl před soudem v kauze Dozimetr vypovídat současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. Líčení ale bylo odloženo kvůli nepřítomnosti přísedící....

25. března 2026,  aktualizováno  9:21

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhly drony, způsobily požár palivové nádrže

Drony na mezinárodním letišti v Kuvajtu zasáhly nádrž s palivem, na místě...

Drony na mezinárodním letišti v Kuvajtu zasáhly nádrž s palivem, na místě vypukl požár. Událost podle místních úřadů neměla žádné oběti. Během nynější války bylo letiště v Kuvajtu zasaženo opakovaně....

25. března 2026  8:38

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...

24. března 2026  21:01,  aktualizováno  25. 3. 8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.