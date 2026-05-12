Válka v Íránu už USA stála 600 miliard, nejvíce padlo na munici a obnovu vybavení

Autor: ,
  16:08
Válka v Íránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů (600 miliard korun), uvedl v úterý vysoce postavený činitel Pentagonu. Číslo je o čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun) vyšší než odhad z konce dubna.
Americký ministr obrany Pete Hegseth se připravuje na slyšení před podvýborem Sněmovny reprezentantů pro obranu ve Washingtonu. (12. května 2026)

Představitel ministerstva obrany Jules Hurst, který má na starosti kontrolu financí, v pondělí zákonodárcům řekl, že do částky spadají provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových kusů.

Při svém dubnovém vystoupení před výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Hurst zákonodárcům sdělil, že největší část finančních prostředků armáda utratila za munici, dále pak za provozní náklady a obnovu vybavení.

Televize CNN ale den po dubnovém slyšení s odkazem na tři zdroje uvedla, že náklady na válku proti Íránu jsou výrazně vyšší a už tehdy činily 40 až 50 miliard dolarů (834 miliard až 1,04 bilionu korun).

Podle zdrojů stanice totiž údaj Pentagonu neobsahuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které se Íránu podařilo poničit při jeho odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války, kterou odstartovaly americké a izraelské útoky koncem února, zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

V Bosně zachraňovali v bouři pět českých teenagerů, horská chata byla zamčená

Pět českých teenagerů uvízlo v bouři na hoře Prenj, zachraňovali je horští...

Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Mluvčí českého...

