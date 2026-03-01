Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku

Adam Hájek
  11:12
Alí Chameneí věděl, že jeho dny se krátí. Nejvyšší duchovní vůdce Íránu se proto od června minulého roku věnoval hledání následníka. Kdo přesně ho ve funkci nejvyššího duchovního vůdce nahradí, není zatím jisté. Ale delší doba mocenského vakua a vnitřní půtky mezi jednotlivými křídly režimu by Islámskou republiku mohly ohrozit víc než Trumpovy údery.

Jedno je jisté: smrt Alího Chameneího představuje největší existenční hrozbu pro islamistický režim za téměř půl století let jeho existence. Zároveň však platí, že to nutně neznamená jeho rychlý konec, jak by si nejspíš přál Donald Trump, když uprostřed bombardování povzbuzuje Íránce k revoluci.

Chameneí se na proces hledání svého nástupce začal připravovat loni v červnu po dvanáctidenní válce, která odhalila hluboké slabiny v defenzivních kapacitách Íránu. Jeho protiletecké systémy byly okamžitě neutralizovány a Izrael si pak nad Íránem dělal, co chtěl. Chameneí možná tušil, že příští úder bude směřován přímo proti němu.

Larídžání vystudoval matematiku a má profesuru z filozofie. Prezentuje se jako loajální, avšak pragmatický konzervativec. Občas dokonce místo Chameneího vedl tradiční páteční modlitby.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

