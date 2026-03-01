Jedno je jisté: smrt Alího Chameneího představuje největší existenční hrozbu pro islamistický režim za téměř půl století let jeho existence. Zároveň však platí, že to nutně neznamená jeho rychlý konec, jak by si nejspíš přál Donald Trump, když uprostřed bombardování povzbuzuje Íránce k revoluci.
Chameneí se na proces hledání svého nástupce začal připravovat loni v červnu po dvanáctidenní válce, která odhalila hluboké slabiny v defenzivních kapacitách Íránu. Jeho protiletecké systémy byly okamžitě neutralizovány a Izrael si pak nad Íránem dělal, co chtěl. Chameneí možná tušil, že příští úder bude směřován přímo proti němu.
Larídžání vystudoval matematiku a má profesuru z filozofie. Prezentuje se jako loajální, avšak pragmatický konzervativec. Občas dokonce místo Chameneího vedl tradiční páteční modlitby.