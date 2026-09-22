Írán přitvrdil v mírových podmínkách, chce ukončit blokádu jemenských přístavů

„Porušili dohodu a spáchali další krutý čin. Proto jsme zpřísnili podmínky,“ řekl Mohebí agentuře AFP. „Nejsme jejich hračky. Nemůžou si jednostranně porušovat dohodu, kdykoliv se jim zachce,“ dodal.
Jednou z dalších podmínek, kterou Írán přidal, je uvolnění všech íránských aktiv zároveň ještě před začátkem vyjednávaní, nikoliv po částech. Celková hodnota aktiv činí 24 miliard dolarů (asi 511 miliard korun).
|
Když se USA bojí víc o sebe: jak na to opět doplatili jejich saúdští spojenci
Blokáda povstalci ovládaných přístavů a letišť uplatňovaná koalicí v čele se Saudskou Arábií trvá už dekádu. Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, od roku 2014 v občanské válce obsadili severozápad Jemenu včetně metropole Saná a nyní už ovládají i téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Tento měsíc totiž získali kontrolu také v oblasti u průlivu Báb al-Mandab, což ohrožuje mezinárodní lodní dopravu. Povstalci také vyhlásili blokádu saúdských přístavů.
|
Írán chce dohodu, ale já rozhodnu, zda se USA zapojí do jednání, napsal Trump
Válku s Íránem začaly Spojené státy a Izrael 28. února, což zdůvodnily snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Začátkem dubna začalo platit příměří, které však obě strany porušují.
V květnu se Írán a USA dohodly na memorandu, podle něhož měly Spojené státy zrušit ropné sankce, ukončit blokádu íránských přístavů, rozmrazit aktiva Íránu v zahraničí a ukončit válku na všech frontách, včetně Libanonu, kde bojuje Izrael s hnutím Hizballáh. Írán měl mimo jiné umožnit volnou plavbu Hormuzským průlivem, důležitým pro export ropy a zemního plynu. Dohodu ale žádná ze stran nedodržela.