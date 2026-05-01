Írán poslal USA další návrh na jednání o konci války, tvrdí tamní média

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.
Americký viceprezident J. D. Vance (uprostřed) s pákistánským náčelníkem...

Americký viceprezident J. D. Vance (uprostřed) s pákistánským náčelníkem ozbrojených sil a náčelníkem armádního štábu, polním maršálem Ásimem Munírem (vlevo), a pákistánským vicepremiérem a ministrem zahraničí Išakem Darem (vpravo) v Islámábádu, kde budou probíhat mírové rozhovory mezi USA a Íránem. (11. dubna 2026) | foto: Reuters

Írán „ve čtvrtek večer zaslal text svého posledního návrhu na jednání prostřednictvím Pákistánu, který je zprostředkovatelem rozhovorů se Spojenými státy“, uvedla íránská státní tisková agentura IRNA. Stanice Al-Džazíra rovněž informovala s odkazem na vlastní diplomatické zdroje o zaslání návrhu.

Zatím není jasné, co Írán v textu požaduje či nabízí. Pákistán dosud zprostředkoval kontakty mezi Íránem a Spojenými státy a v hlavním městě Islámábádu se konaly i rozhovory zástupců obou zemí. Zatím však jednání nevedla k uzavření dohody.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí ve čtvrtek uvedl, že „není velmi realistické“ domnívat se, že jednání s USA dosáhnou v krátkém čase nějakého výsledku, napsala agentura Reuters.

Írán nabízí Číně, Rusku i dalším obranné technologie a zkušenosti s „porážkou" USA

Spojené státy a Izrael přitom dávají najevo, že by mohly obnovit údery na Írán, které zastavily na začátku dubna, kdy začalo platit příměří.

Podle serveru Axios vojenští představitelé ve čtvrtek amerického prezidenta Donalda Trumpa informovali o možných nových vojenských operací proti Íránu. Ve čtvrtek izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že je možné, že Izrael bude muset proti Íránu brzy znovu zasáhnout. Teherán pak uvádí, že v případě nových útoků by provedl odvetu.

Izrael si láme hlavy s drony Hizballáhu. Varovali jsme vás, zní z Kyjeva

K hlavním sporným bodům jednání patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, obohacování uranu či obnova provozu v Hormuzského průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

ONLINE: Levici hrála Internacionála. Pochod antifašistů provázely strkanice

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

V Praze a dalších městech v pátek propukly oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti uspořádali průvod s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

