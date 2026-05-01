Írán poslal USA další návrh na jednání o konci války, tvrdí tamní média

Írán „ve čtvrtek večer zaslal text svého posledního návrhu na jednání prostřednictvím Pákistánu, který je zprostředkovatelem rozhovorů se Spojenými státy“, uvedla íránská státní tisková agentura IRNA. Stanice Al-Džazíra rovněž informovala s odkazem na vlastní diplomatické zdroje o zaslání návrhu.
Zatím není jasné, co Írán v textu požaduje či nabízí. Pákistán dosud zprostředkoval kontakty mezi Íránem a Spojenými státy a v hlavním městě Islámábádu se konaly i rozhovory zástupců obou zemí. Zatím však jednání nevedla k uzavření dohody.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí ve čtvrtek uvedl, že „není velmi realistické“ domnívat se, že jednání s USA dosáhnou v krátkém čase nějakého výsledku, napsala agentura Reuters.
Írán nabízí Číně, Rusku i dalším obranné technologie a zkušenosti s „porážkou“ USA
Spojené státy a Izrael přitom dávají najevo, že by mohly obnovit údery na Írán, které zastavily na začátku dubna, kdy začalo platit příměří.
Podle serveru Axios vojenští představitelé ve čtvrtek amerického prezidenta Donalda Trumpa informovali o možných nových vojenských operací proti Íránu. Ve čtvrtek izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že je možné, že Izrael bude muset proti Íránu brzy znovu zasáhnout. Teherán pak uvádí, že v případě nových útoků by provedl odvetu.
Izrael si láme hlavy s drony Hizballáhu. Varovali jsme vás, zní z Kyjeva
K hlavním sporným bodům jednání patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, obohacování uranu či obnova provozu v Hormuzského průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.