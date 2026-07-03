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USA se obávaly izraelské likvidace vyjednavačů. Írán varovaly, tvrdí list

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  11:04
Vůdce íránské delegace Mohammad Báger Ghalíbáf na jednání s Američany za...

Vůdce íránské delegace Mohammad Báger Ghalíbáf na jednání s Američany za přítomnosti pákistánských a katarských prostředníků ve Švýcarsku (21. června 2026 | foto: Profimedia.cz

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (vlevo) a pákistánský premiér Šahbáz...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (vlevo) a pákistánský premiér Šahbáz...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
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USA se obávaly toho, že Izrael spáchá atentát na hlavní íránské vyjednavače, šéfa diplomacie Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Mohammada Bágera Ghalíbáfa a zhatí tím probíhající vyjednávání. Washington proto informoval prostředníky, aby Írán varovali. Tvrdí to list The New York Times (NYT).

NYT s odvoláním na americké činitele píše, že USA během intenzivní fáze války uznávaly, že Arakčí a Ghalíbáf jsou jako vysoce postavení činitelé legitimními izraelskými cíli. Po uzavření příměří a zahájení dubnových mírových rozhovorů se však jejich postoj změnil.

Američané se začali obávat, že jakýkoli pokus Izraele o likvidaci obou mužů by mohl vést k ukončení rozhovorů a k obnovení bojů. Zašli dokonce tak daleko, že požádali ostatní země v regionu, aby Írán před takovou možností varovaly.

Podle deníku to ukazuje, jak moc se cíle Washingtonu a Jeruzaléma začaly lišit. Izrael vyjadřoval k jednáním skepsi a obával se, že je Írán využívá jen k vlastnímu posílení. Izraelským záměrem byla změna režimu, k níž nedošlo.

Izrael na počátku války začal likvidovat vedení Íránu. Zabil i pragmatičtější vůdce, s nimiž administrativa prezidenta Donalda Trumpa hodlala případně vyjednávat, jako byl Alí Larídžání, nejvyšší íránský představitel pro národní bezpečnost, a Kamál Charrází, bývalý íránský ministr zahraničí.

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Agentura Reuters již v březnu s odvoláním na pákistánský zdroj uvedla, že Islámábád požádal USA, aby přesvědčily Izrael k vymazání Arakčího a Ghalíbáfa z seznamu cílů. „Izraelci měli jejich souřadnice a chtěli je zlikvidovat. Řekli jsme USA, že pokud zneutralizují i je, nezbude už nikdo, s kým by se dalo jednat, a proto USA požádaly Izraelce, aby ustoupili,“ uvedl tehdy zdroj Reuters.

Tato obava převažovala i po uzavření dubnového příměří. Když měli Arakčí a Ghalíbáf odcestovat do Islámábádu, aby se setkali s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, Íránci se obávali, že by Izrael mohl této příležitosti využít k atentátu.

Írán se tudíž prostřednictvím pákistánských a katarských prostředníků snažil od Spojených států získat záruky, že Izrael neprovede žádné tajné operace zaměřené na íránskou delegaci. Cesta do Pákistánu proběhla bez potíží.

Napjatý incident

Podle NYT se však problém objevil na zpáteční cestě íránské delegace do Teheránu. Íránské bezpečnostní složky informovaly letadlo převážející Ghalíbáfa, že zachytily informace o plánovaném izraelském útoku na letoun a že dvě izraelské stíhačky narušily íránský vzdušný prostor z Iráku.

Letadlo nouzově přistálo ve městě Mašhad, které leží v blízkosti pákistánských hranic. Íránská delegace pak cestovala zpět do Teheránu zhruba osm hodin po zemi. O incidentu informoval na své sociální síti i Mahdí Mohammadí, hlavní poradce Ghalíbáfa.

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Od té doby íránská delegace zamířila do Kataru a Švýcarska na jednání s americkou stranou prostřednictvím zprostředkovatelů. Diskuze stále probíhají, ale provázejí je odlišná tvrzení obou stran a nejasnosti ohledně toho, na čem se vlastně dohodly.

Zástupci Íránu uvedli, že se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Bílý dům přitom rozhovory označil za „jednání na vysoké úrovni“. Tyto rozepře nedávají příliš nadějí na dobré vyhlídky ohledně dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými zeměmi.

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