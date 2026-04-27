V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Americký prezident Donald Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil.
Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.
Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní, než ho před týdnem Trump prodloužil do doby, než Teherán předloží mírový návrh.
K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu.
Úžinu Teherán v reakci na americko-izraelské údery zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.
Írán požaduje, aby USA ukončily blokádu, v opačném případě hrozí vojenskou reakcí. Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu podle AFP také do Washingtonu vzkázal, že Teherán se nebude zapojovat do jednání, budou-li vedena pod tlakem a hrozbami a za trvání blokády přístavů.