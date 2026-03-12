První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Autor: ,
  6:54
První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu Pentagon, jak to agentuře AP sdělila osoba obeznámená se situací a hovořící pod podmínkou anonymity. Válka Izraele a USA proti Íránu trvá už 13. den.
Donald Trump (2. března 2026)

Donald Trump (2. března 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Transparent zobrazující nového íránského nejvyššího vůdce Modžtábu Chameneího...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Izraelské pokusy o sestřelení íránských raket. (11. března 2026)
43 fotografií

Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že v Íránu už nezbylo prakticky nic, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Stane se tak ale až v momentě, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.

Trump zároveň řekl, že Spojené státy válku s Íránem vyhrály, ale že stále budou pokračovat v boji, aby dokončily svou práci.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň a omezit jeho vojenské kapacity, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují.

Údery zabily v Íránu mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a také nejméně 1 787 civilistů, včetně 200 dětí. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v zemích Perského zálivu.

Írán už zřejmě probouzí spící buňky na Západě, varuje americká vládní zpráva

Současný konflikt výrazně ochromil dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kudy se běžně přepravuje zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v tomto geopoliticky citlivém bodě vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Íránské lodě zasáhly v iráckých vodách dva tankery. Jeden člen posádky zemřel

Sledujeme online
Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s...

Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel. Jeden člověk při...

12. března 2026  7:04

ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

ilustrační snímek

Čistý zisk společnosti ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliardy Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly vyšší odpisy za nákup distribuční firmy plynu GasNet a její začlenění do Skupiny. Dalším důvodem se...

12. března 2026

První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Donald Trump (2. března 2026)

První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu...

12. března 2026  6:54

Množí se důkazy o americkém útoku na dívčí školu v Íránu. Pentagon měl staré mapy

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americká armáda zasáhla íránskou dívčí školu omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry...

12. března 2026  6:49

Teplé počasí přetrvá, o víkendu přijdou srážky. Příští týden se trochu ochladí

Jarní pohled na Plechý a část lipenské přehrady. (6. března 2026)

Po velmi teplé středě přinese ve čtvrtek studená fronta zejména do Čech ochlazení, ale i tak zůstanou teploty nadprůměrné, někde také zaprší. V pátek bude přes den teplo a slunečno, ale v noci, ráno...

12. března 2026  6:33

Dron zasáhl luxusní čtvrť v Dubaji, Izraelci zaútočili na Bejrút

Sledujeme online
Budovu v centru Dubaje zasáhl íránský dron. (12. března 2026)

Bezpilotní letoun dnes v noci zasáhl dubajskou luxusní čtvrť, zatímco Saúdská Arábie sestřelila dvacítku dronů, několik jich zachytil i Kuvajt. V Ománu hasili nádrže na skladování paliva a...

12. března 2026  6:28

Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci se budou zabývat novým zákonem o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace...

12. března 2026  6:05

Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo

Děti s učiteli tráví celé dny venku. (3. března 2026)

Zápisy do mateřských škol pro rok 2026/2027 začínají letos už 15. března. Jaké děti mají nárok na přijetí do školky a kam se obrátit, když je kapacita předškolního zařízení beznadějně plná? Začíná...

12. března 2026

Některé alternativní investice se bezpečně jen tváří, varuje analytik Bečvář

Premium
Ivo Bečvář, investiční analytik Sirius Finance

Od zlata přes bitcoin až po start-upy nebo investice do vína. Alternativní investice mají mnoho podob a jejich popularita roste. Lákají na vyšší výnosy i exkluzivní příležitosti. „Ne všechny jsou ale...

12. března 2026

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

Premium
ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Malý test, velká výzva: Grafy a tabulky jako u přijímaček by tě neměli minout

Premium
ilustrační snímek

Víte, proč matematik uvázl ve sprše? Protože na šamponu bylo napsáno: naneste, spláchněte, postup zopakujte... Jistě, při řešení úloh s grafy a tabulkami vám problém nekonečné smyčky nehrozí, ovšem u...

12. března 2026

Vícepráce jako standard? Správa železnic stopla uzavírání dodatků

Stavba železnice

Dodatečných 680 tisíc korun na takzvanou změnu závazku ze smlouvy pro vytvoření projektové dokumentace na modernizaci železniční trati z Plzně do Stodu. Konkrétně jde u této zakázky už o desátý...

12. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.