Írán diktuje USA tempo, neváhá riskovat. Vyjednavači jsou na vedlejší koleji

Americký prezident Donald Trump ještě v pátek hrozil, že USA se chystají „velmi tvrdě“ zasáhnout Írán. O víkendu ale uvedl, že Washington od společné vojenské akce s Izraelem ustupuje, a to na žádost Teheránu i regionálních spojenců. Krok ospravedlnil tím, že je nutné rychle uzavřít mírovou dohodu.
Šlo o další z řady náhlých Trumpových obratů. A doklad, že je to Teherán, který udává tempo. Írán naznačuje, že nehodlá jen čekat na americké reakce. „Írán nebude nikdy zaskočen a nezůstane pasivní,“ řekl prozatímní íránský ministr obrany Madžíd Ebnelrezá.
Pro Trumpovu administrativu je obtížné mírovou dohodu prosadit, protože jim není úplně jasné, kdo ve skutečnosti v Íránu rozhoduje.