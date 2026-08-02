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Írán diktuje USA tempo, neváhá riskovat. Vyjednavači jsou na vedlejší koleji

Jan Hron
  15:58

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Protitrumpovský transparent vyvěšený před balistickými rakety Zolfaghar a Zolghadr v Teheránu. (2. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zvýšená agresivita teheránského vedení podle pozorovatelů ukazuje, že současný Írán už nechce jen pasivně reagovat na americké akce, ale aktivně vytváří konflikt. Íránské kroky naznačují, že se nebojí střet eskalovat a zatáhnout do válečné vřavy celý region. Podle všeho klesá vliv prodiplomatického íránského křídla a prováleční zastánci tvrdé linie sílí.

Americký prezident Donald Trump ještě v pátek hrozil, že USA se chystají „velmi tvrdě“ zasáhnout Írán. O víkendu ale uvedl, že Washington od společné vojenské akce s Izraelem ustupuje, a to na žádost Teheránu i regionálních spojenců. Krok ospravedlnil tím, že je nutné rychle uzavřít mírovou dohodu.

Šlo o další z řady náhlých Trumpových obratů. A doklad, že je to Teherán, který udává tempo. Írán naznačuje, že nehodlá jen čekat na americké reakce. „Írán nebude nikdy zaskočen a nezůstane pasivní,“ řekl prozatímní íránský ministr obrany Madžíd Ebnelrezá.

Pro Trumpovu administrativu je obtížné mírovou dohodu prosadit, protože jim není úplně jasné, kdo ve skutečnosti v Íránu rozhoduje.

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