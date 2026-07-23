Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu triumfálně popisoval americkou vojenskou operaci proti Íránu jako „historické a ohromující vítězství“. Chlubil se, že „zdecimovala íránskou armádu“ a na roky ji „zbavila bojeschopnosti“. „Jejich raketový program je funkčně zničen, odpalovací zařízení, výrobní kapacity i stávající zásoby jsou ztenčené, zdecimované a téměř úplně nefunkční,“ tvrdil.
Současné íránské údery na vojenské základny na Blízkém východě využívané americkými vojáky vykreslují pro USA méně lichotivý obrázek. Írán si dokázal udržet dostatečný raketový arzenál, aby odpovídal na americké údery. A to nečekaně drtivě.
„Íránci sledovali celá desetiletí, jak Amerika bojuje, a vybudovali celkovou infrastrukturu.“