Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety

Jan Hron
  20:00

Fotogalerie32 Premium

Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Írán svými smrtícími údery ukazuje, že dokázal udržet svůj vojenský potenciál a kapacity i přes americké ostřelování, a dokonce je rozvinout. Daří se mu také mást protivníkovu obranu a zasahovat americké vojáky. Podle expertů sahá k nepoužitým nástrojům války a využívá svého studia Američanů, jejich nepřipravenosti na takový typ úderů, slabin obrany i nedostatku obranných prostředků.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu triumfálně popisoval americkou vojenskou operaci proti Íránu jako „historické a ohromující vítězství“. Chlubil se, že „zdecimovala íránskou armádu“ a na roky ji „zbavila bojeschopnosti“. „Jejich raketový program je funkčně zničen, odpalovací zařízení, výrobní kapacity i stávající zásoby jsou ztenčené, zdecimované a téměř úplně nefunkční,“ tvrdil.

Současné íránské údery na vojenské základny na Blízkém východě využívané americkými vojáky vykreslují pro USA méně lichotivý obrázek. Írán si dokázal udržet dostatečný raketový arzenál, aby odpovídal na americké údery. A to nečekaně drtivě.

„Íránci sledovali celá desetiletí, jak Amerika bojuje, a vybudovali celkovou infrastrukturu.“

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou

Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)

Ve čtvrtek odstartoval v Liberci festival Benátská s Impulsem. Rádio Impuls každý den odpoledne vysílá přímo z festivalového studia. Prvními hosty byli Peter Nagy, Mirai Navrátil a nebo Richard...

23. července 2026  20:36

Vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Nehodu zachytila kamera

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil...

23. července 2026  14:01,  aktualizováno  20:28

Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety

Premium
Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022)

Írán svými smrtícími údery ukazuje, že dokázal udržet svůj vojenský potenciál a kapacity i přes americké ostřelování, a dokonce je rozvinout. Daří se mu také mást protivníkovu obranu a zasahovat...

23. července 2026

Vrtulník spadl z 50 metrů. Zemřela vojákyně, vyšetřuje i vojenská policie

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Při havárii armádního stroje Venom v Náměšti zemřela vojákyně a další čtyři vojáci jsou zranění. Tragédii vyšetřuje Vojenská policie i orgány ministerstva. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč...

23. července 2026  17:08,  aktualizováno  19:22

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

23. července 2026  12:53,  aktualizováno  19:04

Dvacetiletý Němec přepadl v bavorském Řezně banku. Jeden člověk zemřel

Muž patrně přepadl banku v bavorském Řezně, jeden rukojmí je podle policie...

V bavorském Řezně přepadl ve čtvrtek odpoledne muž banku. Později policie uvedla, že byl 20letý útočník v budově zadržen. Jeden člověk, pravděpodobně zaměstnanec banky, zemřel po převozu do...

23. července 2026  17:39,  aktualizováno  18:49

Zelenskyj vidí dva scénáře války. Naději vidí v rozhovorech, tuší ale, co chystá Putin

Ukrajinský generál Mychajlo Drapatyj na audienci u prezidenta Zelenského (20....

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čtvrtek před novináři prohlásil, že existují dva možné scénáře dalšího vývoje: buď válku ukončí mírová jednání s Ruskem, anebo naopak Rusko boje zesílí, a to...

23. července 2026  18:40

Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit

Premium
Vojenský analytik a publicista Jiří Vojáček. V pozadí snímek vrtulníku Venom.

Pád vrtulníku Venom bojeschopnost armády neochromí, třebaže Česko tím přišlo o osminu celé flotily tohoto stroje. Vojenský analytik Jiří Vojáček v rozhovoru vysvětluje, že tyto stroje patří k...

23. července 2026  17:45

Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko

ilustrační snímek

Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále...

23. července 2026  17:44

Silnější role premiéra a omezení připomínek, Bartha představila návrh jednacího řádu

Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha

Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Nově by...

23. července 2026  17:34

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Minuta ticha za zemřelé Čechy. Macinka s Chorvaty uctili oběti lodní srážky ve Splitu

Petr Macinka se účastní pietního aktu za čtyři české občany, kteří v červnu...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ze Splitu vyplouváme ve čtvrteční poledne malou flotilou tří lodí a míříme do průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Cesta z přístavu ve Splitu trvala přes dvacet minut. Právě zde, v místech, kde se...

23. července 2026  17:08

Policisté vyšetřují závažný zločin v Jablonci. Žádné nebezpečí nehrozí, ujistili

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují okolnosti závažného zločinu, který se stal ve čtvrtek odpoledne v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Nikomu podle nich nehrozí žádné nebezpečí.

23. července 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.