Terčem plynová pole, v Íránu i Kataru. Trpí kvůli tomu Irák, ropa podražila

Americké a izraelské údery ve středu podle Íránu zasáhly významnou oblast pro těžbu plynu v Perském zálivu. Škody nejsou jasné. Údery odsoudily Spojené arabské emiráty i Katar, jehož těžební pole sousedí se zasaženou oblastí. Zároveň Katar hlásí íránské útoky. Sousednímu Iráku Teherán po útoku přerušil dodávky plynu. Ceny ropy na světových trzích opět výrazně vzrostly.

Podle íránských státních médií americké a izraelské údery zasáhly infrastrukturu, která slouží pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu. Údery způsobily požár, proti kterému zasahují hasiči a už ho mají pod kontrolou. Zasažena byla podle agentury AFP klíčová rafinerie.

Írán na údery reagoval pohrůžkou, že recipročně zasáhne energetickou infrastrukturu v Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Írán už na tyto země útočí, protože hostí na svém území americké základny.

Černý déšť, hrozící katastrofa. Útoky na rafinerie zničí zdraví Íránců na desetiletí

Saúdská Arábie ve středu informovala o tom, že její protivzdušná obrana zničila čtyři balistické střely směřující na hlavní město. Agentura Reuters večer psala o hlasitých explozích v Rijádu. V metropoli Saúdské Arábie ve středu utrpěli čtyři lidé zranění střepinami z trosek rakety, uvedly úřady. Jsou to zřejmě první zranění v saúdskoarabské metropoli v nynější válce.

Katar informoval o raketových útocích na průmyslovou oblast Rás Laffan. Úřady hovoří o požáru a rozsáhlých škodách na hlavním katarském plynárenském zařízení, zranění nejsou hlášena. Katarské ministerstvo zahraničí útok odsoudilo jako přímé ohrožení národní bezpečnosti.

Izraelské úřady ve středu uvedly, že trosky íránské rakety vážně poškodily trojici soukromých letadel na Ben Gurionově letišti u Tel Avivu.

Úder na íránská těžební pole, který připisuje Izraeli, Katar během dne odsoudil. Podle mluvčího katarského ministerstva zahraničí Mádžida Ansárího se jedná o „nebezpečný a nezodpovědný krok v současné vojenské eskalaci v regionu“. „Útočit na energetickou infrastrukturu představuje ohrožení globální energetické bezpečnosti,“ řekl. Podobně se vyjádřilo saúdskoarabské ministerstvo zahraničí, úder kritizoval také Omán.

Podle agentury DPA íránská a katarská oblast s celkovou rozlohou 9 700 kilometrů čtverečních tvoří největší těžební pole plynu na světě. Těžba z něj pokrývá zhruba 70 procent íránské domácí spotřeby plynu. Katar kvůli válce už dříve zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, čímž došlo k výpadku 20 procent světových dodávek LNG.

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

Údery mohou mít nepříznivý dopad na Irák. Íránská agentura Tasním uvedla, že dodávky plynu sousednímu státu byly po úderech zastaveny a přesměrovány pro íránskou potřebu. Přerušení dodávek z Íránu potvrdil podle AFP i mluvčí iráckého ministerstva pro elektřinu. Írán je přitom klíčovým dodavatelem plynu pro iráckou energetickou soustavu, kde pokrývá mezi třetinou a 40 procenty spotřeby plynu a elektřiny.

Severomořská ropa Brent si i v důsledku útoku na íránské plynové pole krátce po 15:30 SEČ připisovala více než šest procent a blížila se ke 110 dolarům za barel.

Izrael ani USA údery nekomentovaly, podle izraelských médií a agentury AP však útok podniklo izraelské letectvo se souhlasem Washingtonu. Izraelská televize Channel 12 tvrdí, že to měl být jasný signál, že americký prezident Donald Trump ztrácí trpělivost s uzavřením Hormuzského průlivu v důsledku íránských útoků.

Izrael a Spojené státy na Írán útočí od konce února a mimo jiné zabily řadu vysokých íránských činitelů včetně duchovního vůdce Alího Chameneího.

Ropné pole Peškabir, které provozuje norská ropná a plynárenská společnost DNO v Iráku. (26. září 2025)
Katarská armáda zneškodnila íránské rakety letící nad Dauhá. (18. března 2026)
V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
36 fotografií
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

Terčem plynová pole, v Íránu i Kataru. Trpí kvůli tomu Irák, ropa podražila

Ropné pole Peškabir, které provozuje norská ropná a plynárenská společnost DNO...

Americké a izraelské údery ve středu podle Íránu zasáhly významnou oblast pro těžbu plynu v Perském zálivu. Škody nejsou jasné. Údery odsoudily Spojené arabské emiráty i Katar, jehož těžební pole...

18. března 2026  21:05

Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve středu to sdělil České televizi. Dříve Babiš...

18. března 2026  19:32,  aktualizováno  20:25

„Blíží se éra Terminátora.“ Ukrajinci nám předvedli, jak zavřeli nebe nad Kyjevem

Premium
Kyjev, 11.03.2026 Pracoviště PVO, protivzdušné obrany, které se stará o...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Ukrajina se za čtyři roky války stala lídrem v protivzdušné obraně. Při sestřelování ruských dronů dosahuje až devadesátiprocentní úspěšnosti, navíc s přijatelnými náklady. „V Perském zálivu za tři...

18. března 2026

Dravá Francie. Macron se ve videu chlubí armádou a stíhačkami, sklízí posměch

Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....

„France is wild“, stojí na videu zveřejněném francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem na síti X. Dynamický sestřih ukazuje Francii jako technologickou a vojenskou velmoc – od stíhaček přes...

18. března 2026  19:45

Koukal jsem na to, NATO to neuzná, řekl Pavel k maskovaným výdajům na dopravu

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Vláda se rozhodla zahrnout do výdajů na obranu i ty na pokrytí dopravy. Podle prezidenta Petra Pavla to ale NATO neuzná jako plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Pavel to ve středu řekl...

18. března 2026  19:12,  aktualizováno  19:41

Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu. Jeden mrtvý

Ve Švýcarsku se zřítila kabina lanovky, probíhají záchranné práce

Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku v pondělí zahynul jeden člověk. Na tiskové konferenci, kterou živě přenášela televizní a rozhlasová společnost...

18. března 2026  13:50,  aktualizováno  19:09

Počet dětských obětí války v Libanonu vydá za jednu třídu denně, burcuje UNICEF

V libanonském Baalbeku pohřbili oběti izraelského bombardování. Rakve...

Počet zabitých a zraněných dětí za války v Libanonu, jež se znovu vyostřila 2. března, je srovnatelný s počtem obětí, které by denně připadly na jednu školní třídu. Ve středu to řekl Ted Chaiban,...

18. března 2026  19:01

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

18. března 2026  18:44

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elišerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...

18. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:23

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

18. března 2026  18:08

Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...

18. března 2026  17:35

