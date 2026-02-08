Uran budeme obohacovat i za cenu války, tlak USA nás nevyděsí, vzkazuje Írán

Autor: ,
  9:53
Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026) | foto: AP

Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....
Donald Trump (6. února 2026)
Íránci v Teheránu procházejí kolem státní budovy pokryté protizápadním...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí přichází na jednání v Ománu. (6. února...
12 fotografií

Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.

Možný zásah zdůvodňoval šéf Bílého domu také brutálním potlačením nedávných íránských masových protestů. Spojené státy přesto v pátek za zprostředkování Ománu zahájily s Íránem nové kolo jednání.

Arakčí v neděli uvedl, že jeho země se nevzdá obohacování uranu, ani kdyby mu byla „vnucena válka“. „Írán zaplatil velmi vysokou cenu za svůj mírový jaderný program a za obohacování uranu,“ zdůraznil Arakčí na fóru v Teheránu.

USA udeřily novými sankcemi na Írán. A vyzvaly své občany, aby zemi opustili

Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) však v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.

Uranové obohacování je proces, který v přírodním uranu zvyšuje koncentraci uranu-235, tedy štěpitelného izotopu.

Zatímco pro využití v medicíně je třeba jen minimální obohacení a pro využití jako palivo v jaderných elektrárnách obohacení v řádu procent, v případě využití pro jadernou zbraň je třeba obohacení na 90 i více procent.

„Proč tak trváme na obohacování (uranu) a odmítáme se ho vzdát, i kdyby nám byla vnucena válka? Protože nikdo nemá právo diktovat, co budeme dělat,“ řekl Arakčí, který se v pátek v Ománu setkal s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem.

V Ománu se konala série schůzek v rámci jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA).

Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.

Nyní Trump usiluje o novou dohodu s Teheránem. Spojené státy mezitím v Perském soustředily námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln, zpřísnily sankce proti íránskému ropnému sektoru a hrozí dalšími cly zemím, které budou s Teheránem nadále obchodovat.

„Jejich vojenské nasazení v regionu nás neděsí,“ řekl v neděli íránský ministr zahraničí. „Jsme národem diplomacie, jsme také národem války, ale to neznamená, že o válku usilujeme,“ dodal.

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Arakčí už v sobotu televizi Al-Džazíra řekl, že zatím nebyl stanoven nový termín příštího kola rozhovorů o íránském jaderném programu s Washingtonem.

Obě strany se však domnívají, že nové kolo by se mělo uskutečnit brzy, dodal. Předmětem jednání však podle něj nemůže být balistický raketový program jeho země.

Zároveň však Arakčí znovu varoval, že Teherán se zaměří na americké základny v regionu, pokud Spojené státy na Írán zaútočí.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci...

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Škoda je odhadem milion korun. Vyšetřovatel příčin požárů stanovil jako...

8. února 2026  7:38,  aktualizováno  12:40

Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky lidí, ale také něco na první pohled neviditelného. Pekelné soustředění, jak mozkové závity pracují...

8. února 2026  12:39

ANO si drží náskok, STAN stoupá, Motoristé jsou na hranici volitelnosti

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Dominantní postavení hnutí ANO, které si v lednu udržuje prvenství se ziskem 34,5 procenta hlasů, potvrzuje nejnovější model agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhé pozici se s výrazným...

8. února 2026  12:10

Nové zdroje, úsporné budovy i soláry. Praha řeší energetickou transformaci po uhlí

Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh...

V sobotu z dolu ve Stonavě u Karviné vyjel poslední vozík s černým uhlím. Hlavní město se proto chystá na přechod na nízkoemisní zdroje tepla. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) za metropoli podepsal...

8. února 2026

Macinka je mistr arogance, sebestředný amatér, prohlásil Vondra. Havlíček ho hájil

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Spor mezi ministrem zahraničí a životního prostředí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem Petrem Pavlem dále eskaluje. Podle europoslance Alexandra Vondry z ODS je vyhlašování „programu...

8. února 2026  11:52

Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Babiš zvažuje zákaz sociálních sítí dětem pod 15 let (8. února 2026)

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí pod 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou...

8. února 2026,  aktualizováno  11:51

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Protitanková střela. (8. února 2026)

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal...

8. února 2026  11:41

Na severu Moravy a ve Slezsku se bude tvořit náledí, varují meteorologové

Česko pokryla silná ledovka. Problémy mají chodci v Praze, komplikuje se...

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších...

8. února 2026  11:24

Neodrazujme dívky od technických předmětů. Podpořme je, vyzývá vědkyně

Bývalá vědkyně, pedagožka a současná koordinátorka a zástupkyně ředitele...

Vědkyně Jana Drbohlavová se v praxi vždy pohybovala na pomezí výzkumu, technologií a jejich využití v životě. Pracovala s nanomateriály pro medicínu i životní prostředí, podílela se na přípravách...

8. února 2026  11:16

Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami...

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti...

8. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:44

GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění

Olivia Dean s Grammy v kategorii Objev roku

V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku...

8. února 2026  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.