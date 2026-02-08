Uran budeme obohacovat i za cenu války, tlak USA nás nevyděsí, vzkazuje Írán

Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.
Možný zásah zdůvodňoval šéf Bílého domu také brutálním potlačením nedávných íránských masových protestů. Spojené státy přesto v pátek za zprostředkování Ománu zahájily s Íránem nové kolo jednání.
Arakčí v neděli uvedl, že jeho země se nevzdá obohacování uranu, ani kdyby mu byla „vnucena válka“. „Írán zaplatil velmi vysokou cenu za svůj mírový jaderný program a za obohacování uranu,“ zdůraznil Arakčí na fóru v Teheránu.
|
USA udeřily novými sankcemi na Írán. A vyzvaly své občany, aby zemi opustili
Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) však v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.
Uranové obohacování je proces, který v přírodním uranu zvyšuje koncentraci uranu-235, tedy štěpitelného izotopu.
Zatímco pro využití v medicíně je třeba jen minimální obohacení a pro využití jako palivo v jaderných elektrárnách obohacení v řádu procent, v případě využití pro jadernou zbraň je třeba obohacení na 90 i více procent.
„Proč tak trváme na obohacování (uranu) a odmítáme se ho vzdát, i kdyby nám byla vnucena válka? Protože nikdo nemá právo diktovat, co budeme dělat,“ řekl Arakčí, který se v pátek v Ománu setkal s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem.
|
V Ománu se konala série schůzek v rámci jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem
V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA).
Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.
Nyní Trump usiluje o novou dohodu s Teheránem. Spojené státy mezitím v Perském soustředily námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln, zpřísnily sankce proti íránskému ropnému sektoru a hrozí dalšími cly zemím, které budou s Teheránem nadále obchodovat.
„Jejich vojenské nasazení v regionu nás neděsí,“ řekl v neděli íránský ministr zahraničí. „Jsme národem diplomacie, jsme také národem války, ale to neznamená, že o válku usilujeme,“ dodal.
|
Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi
Arakčí už v sobotu televizi Al-Džazíra řekl, že zatím nebyl stanoven nový termín příštího kola rozhovorů o íránském jaderném programu s Washingtonem.
Obě strany se však domnívají, že nové kolo by se mělo uskutečnit brzy, dodal. Předmětem jednání však podle něj nemůže být balistický raketový program jeho země.
Zároveň však Arakčí znovu varoval, že Teherán se zaměří na americké základny v regionu, pokud Spojené státy na Írán zaútočí.