ANALÝZA: Trumpův Rubikon. Prezident USA rozbil pat, který byl pro Írán výhodný

Bezprostředně poté, co americké strategické bombardéry shodily nejničivější konvenční pumy světa na podzemní laboratoř v íránském Fórdo, to vypadá na první verzi. Ale to si po rychlém dobytí Afghánistánu a Iráku myslel George Bush mladší taky.

Američané zaútočili na tři klíčová místa přípravy atomovky, její mozek v Isfahánu a dvojí srdce v Natanzu a Fórdo. Zásadní bylo to poslední, jelikož v osmdesátimetrových hlubinách pod horským hřebenem a betonem zapuštěné zakřivené chodby a na závěsných sítích umístěné laboratoře představují Koh-i-noor i „alpskou pevnost“ íránského jaderného programu.

Trump řekl, že Fórdo bylo zničeno, ale i kdyby opravdu bylo, protože to je možná příliš rychlý soud, nyní hodně záleží na Íránu, co udělá.