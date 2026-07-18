USA hlásí sedmou noc úderů na Írán, ten odpověděl útoky na Kuvajt a Jordánsko

Podle íránských agentur byly výbuchy slyšet na jihu a ve středu země. Úřady v Hormozgánu uvedly, že vedle obětí si údery vyžádaly také nejméně osm zraněných. Americké útoky podle médií cílily mimo jiné na okolí přístavu Džásk, kde zasáhly energetická zařízení a čerpadla pro odsolování vody. Exploze se ozývaly také ve městech Chorramábád, Sirík či Jazd.
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Americká armáda zasáhla podle CENTCOM „sledovací stanoviště, vojenskou logistickou infrastrukturu, podzemní sklady zbraní a námořní kapacity“. „Americké síly nasadily kromě dalších prostředků také stíhací letouny, bezpilotní letouny a válečné lodě,“ doplnilo oblastní velitelství. Po celém Blízkém východě podle něj působí více než 50 tisíc amerických vojáků.
Íránská armáda uvedla, že zaútočila na země v oblasti, ve kterých se nacházejí americké letecké základny, včetně Jordánska, Kataru a Kuvajtu, a dále na americkou loď v Indickém oceánu. Sirény se v noci několikrát rozezněly také v Bahrajnu, píše Reuters.
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Kuvajtské úřady podle Reuters uvedly, že íránský útok zasáhl jednu z místních elektráren a zařízení na odsolování, což způsobilo škody, požár a výpadky elektřiny. Jordánské ozbrojené síly podle tamních médií informovaly, že v noci zachytily deset střel z Íránu. Nebyly hlášeny žádné škody ani oběti. Revoluční gardy dříve uvedly, že zaútočily na sklad amerických dronů v Bahrajnu a zničily hlavní bahrajnské centrum umělé inteligence.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo nejdříve vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Nejnovější eskalace trvá od 7. července a od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu vůči íránským přístavům.
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17. července 2026