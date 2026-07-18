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USA hlásí sedmou noc úderů na Írán, ten odpověděl útoky na Kuvajt a Jordánsko

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  7:12
Americké síly pokračují v úderech na Írán (18. července 2026)

Americké síly pokračují v úderech na Írán (18. července 2026) | foto: Reuters

Americké síly pokračují v úderech na Írán (18. července 2026)
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
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Írán uvedl, že americké útoky si vyžádaly nejméně tři oběti v provincii Hormozgán na jihu země. Teherán zaútočil na cíle v Kuvajtu, Jordánsku či Bahrajnu. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) na síti X uvedlo, že ukončilo již sedmou noční sérii úderů v řadě, hovořilo také o zásazích vojenské infrastruktury a armádních cílů.

Podle íránských agentur byly výbuchy slyšet na jihu a ve středu země. Úřady v Hormozgánu uvedly, že vedle obětí si údery vyžádaly také nejméně osm zraněných. Americké útoky podle médií cílily mimo jiné na okolí přístavu Džásk, kde zasáhly energetická zařízení a čerpadla pro odsolování vody. Exploze se ozývaly také ve městech Chorramábád, Sirík či Jazd.

USA pokračují v útocích na Írán, Teherán odpověděl údery v Perském zálivu

Americká armáda zasáhla podle CENTCOM „sledovací stanoviště, vojenskou logistickou infrastrukturu, podzemní sklady zbraní a námořní kapacity“. „Americké síly nasadily kromě dalších prostředků také stíhací letouny, bezpilotní letouny a válečné lodě,“ doplnilo oblastní velitelství. Po celém Blízkém východě podle něj působí více než 50 tisíc amerických vojáků.

Íránská armáda uvedla, že zaútočila na země v oblasti, ve kterých se nacházejí americké letecké základny, včetně Jordánska, Kataru a Kuvajtu, a dále na americkou loď v Indickém oceánu. Sirény se v noci několikrát rozezněly také v Bahrajnu, píše Reuters.

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Kuvajtské úřady podle Reuters uvedly, že íránský útok zasáhl jednu z místních elektráren a zařízení na odsolování, což způsobilo škody, požár a výpadky elektřiny. Jordánské ozbrojené síly podle tamních médií informovaly, že v noci zachytily deset střel z Íránu. Nebyly hlášeny žádné škody ani oběti. Revoluční gardy dříve uvedly, že zaútočily na sklad amerických dronů v Bahrajnu a zničily hlavní bahrajnské centrum umělé inteligence.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo nejdříve vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Nejnovější eskalace trvá od 7. července a od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu vůči íránským přístavům.

17. července 2026
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