Americký prezident Donald Trump v minulých dnech opakovaně připustil, že zvažuje vojenský úder na Írán. Teheránu sdělil, že pokud v nejbližších dnech nebude souhlasit s jadernou dohodou, čekají ho „špatné věci“.
Arakčí v neděli v rozhovoru na stanici CBS News uvedl, že se ve čtvrtek pravděpodobně setká s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem v Ženevě.
Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán
Vysoce postavený íránský činitel předtím agentuře Reuters sdělil, že Írán a Spojené státy mají nadále odlišné názory na rozsah a mechanismus zrušení sankcí vůči Íránu výměnou za omezení jeho jaderného programu.
Spojené státy a další západní země dlouhodobě viní íránskou vládu, že se snaží získat jaderné zbraně. To ale Teherán popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely.
Uran však obohacuje na úroveň výrazně vyšší, než je pro mírové účely potřeba. Írán usiluje o zrušení západních sankcí, které dlouhodobě paralyzují jeho ekonomiku a které vedly k prudkému znehodnocení národní měny.
Až zaútočí Američané. Íránský vůdce má krizové plány, počítají i s jeho smrtí
Deník Financial Times (FT) v neděli s odvoláním na uniklé ruské dokumenty uvedl, že Teherán v době narůstajícího napětí s USA uzavřel tajnou dohodu s Ruskem o dodávce 2500 z ramene odpalovaných protiletadlových raketových kompletů Verba v hodnotě 500 milionů eur (12,1 miliardy Kč).