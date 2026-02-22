„Velká šance na dohodu“. Írán věří v diplomatické řešení sporu s USA

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že stále existuje velká šance na nalezení diplomatického řešení sporu, který Írán vede se Spojenými státy ohledně svého jaderného programu. Příští jednání se podle šéfa íránské diplomacie zřejmě uskuteční ve čtvrtek.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump v minulých dnech opakovaně připustil, že zvažuje vojenský úder na Írán. Teheránu sdělil, že pokud v nejbližších dnech nebude souhlasit s jadernou dohodou, čekají ho „špatné věci“.

Arakčí v neděli v rozhovoru na stanici CBS News uvedl, že se ve čtvrtek pravděpodobně setká s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem v Ženevě.

Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán

Vysoce postavený íránský činitel předtím agentuře Reuters sdělil, že Írán a Spojené státy mají nadále odlišné názory na rozsah a mechanismus zrušení sankcí vůči Íránu výměnou za omezení jeho jaderného programu.

Spojené státy a další západní země dlouhodobě viní íránskou vládu, že se snaží získat jaderné zbraně. To ale Teherán popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely.

Uran však obohacuje na úroveň výrazně vyšší, než je pro mírové účely potřeba. Írán usiluje o zrušení západních sankcí, které dlouhodobě paralyzují jeho ekonomiku a které vedly k prudkému znehodnocení národní měny.

Až zaútočí Američané. Íránský vůdce má krizové plány, počítají i s jeho smrtí

Deník Financial Times (FT) v neděli s odvoláním na uniklé ruské dokumenty uvedl, že Teherán v době narůstajícího napětí s USA uzavřel tajnou dohodu s Ruskem o dodávce 2500 z ramene odpalovaných protiletadlových raketových kompletů Verba v hodnotě 500 milionů eur (12,1 miliardy Kč).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
