Trump ve středu oznámil, že Írán nehodlá popravovat politické vězně a přestává se zabíjením demonstrantů. Tím by padly dva důvody pro vojenskou reakci USA. „Budeme to sledovat,“ nevyloučil však, že by mohl stále přistoupit k akci proti íránskému režimu.
Íránský velvyslanec v Pákistánu, Reza Amiri Moghadam, prohlásil, že Trump informoval Teherán, že nezaútočí, a vyzval vedení země, ať také zachová zdrženlivost a nepodniká akce proti americkým základnám a personálu. Bílý dům jeho prohlášení odmítl s tím, že USA nic takového Íránu neřekly.
Neutralizace současného režimu, ať už prostřednictvím změny režimu nebo vnitřní reorganizace vedení, může potenciálně vést k bezprecedentní hegemonii Izraele, což není v zájmu států Perského zálivu.