Složitá íránská partie. Proč Trump vyčkává s úderem a Izrael tajuplně mlčí

Donald Trump | foto: Reuters

Jan Hron
  18:00
Americký prezident Donald Trump se podle zákulisních informací rozhodl zatím vyčkat s možnou vojenskou akcí proti Íránu. Nechce zabřednout do vleklé války a jeho poradci mu radili, že Spojené státy v regionu zatím nemají dostatečnou sílu na zvládnutí íránské reakce. Na USA tlačí i blízkovýchodní státy, které se bojí dopadů eskalace. Nicméně z celé situace může těžit Izrael.

Trump ve středu oznámil, že Írán nehodlá popravovat politické vězně a přestává se zabíjením demonstrantů. Tím by padly dva důvody pro vojenskou reakci USA. „Budeme to sledovat,“ nevyloučil však, že by mohl stále přistoupit k akci proti íránskému režimu.

Íránský velvyslanec v Pákistánu, Reza Amiri Moghadam, prohlásil, že Trump informoval Teherán, že nezaútočí, a vyzval vedení země, ať také zachová zdrženlivost a nepodniká akce proti americkým základnám a personálu. Bílý dům jeho prohlášení odmítl s tím, že USA nic takového Íránu neřekly.

Neutralizace současného režimu, ať už prostřednictvím změny režimu nebo vnitřní reorganizace vedení, může potenciálně vést k bezprecedentní hegemonii Izraele, což není v zájmu států Perského zálivu.

Bader al-Saifvyučující historie na Kuvajtské univerzitě

