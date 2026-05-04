Zabránili jsme torpédoborci proplout Hormuzem, tvrdí Írán. USA to popírají

„Žádná loď amerického námořnictva nebyla zasažena. Americké síly podporují Projekt Svoboda i námořní blokádu íránských přístavů,“ uvedlo na sociální síti X regionální velitelství americké armády (CENTCOM). Jako Projekt Svoboda označil v neděli Trump operaci, při níž mají americké lodě pomoci proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Není ale jasné, jak přesně má americká asistence lodím vypadat.
Íránská agentura Fars informovala, že americkou válečnou loď, která se snažila dostat do Hormuzského průlivu zasáhly nedaleko přístavu Džásk dvě íránské střely. Džásk leží v Ománském zálivu asi 200 km od Hormuzského průlivu, napsala AFP. Agentura Reuters následně citovala vyjádření vysoce postaveného íránského představitele, podle kterého byly vypáleny varovné výstřely a není jasné, zda byla americká loď poškozena.
USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, uvedl Trump. Írán hrozí útokem
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě. Konalo se jen jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna.