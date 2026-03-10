Rozdíl podle NYT naznačuje, že veřejné mínění se ještě formuje, zatímco se Američané dozvídají více o úderech a jejich dopadu.
I průzkumy ukazující nejvyšší podporu pro válku s Íránem ale nedosahují takových čísel, jako tomu bylo v případě amerického zapojení do druhé světové války, korejské války či války v Iráku, poznamenal NYT.
Ve dnech po japonském útoku na námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech v roce 1941, po němž USA vyhlásily válku Japonsku, krok USA podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 97 procent Američanů.
Ve dnech po rozhodnutí prezidenta George W. Bushe vyslat vojáky do Afghánistánu v roce 2001 tento krok podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 92 procent americké veřejnosti.
Ačkoli válka v Iráku nakonec byla velmi nepopulární, 76 procent Američanů v průzkumu provedeném den po americké invazi do Iráku v roce 2003 rozhodnutí schvalovalo, napsal NYT.
Absence obhajoby zásahu
Rozdíl v podpoře pro útoky na Írán a podporou amerického zapojení do konfliktů v minulosti lze podle politoložky Sarah Maxeyové z Loyolovy univerzity v Chicagu vysvětlit částečně tím, že minulí američtí prezidenti si nechali čas na to, aby válku obhájili před americkou veřejností.
„Před válkou v Iráku v roce 2003 jsme celý rok poslouchali, proč je to důležité, proč byly vyčerpány jiné cesty, proč to potřebujeme,“ uvedla Maxeyová. „Neměli jsme v minulosti moc konfliktů, kterým by nepředcházela jasná komunikační strategie,“ dodala.
Ale působí zde i jiné faktory. Na začátku válek prezidenti obvykle zažívají to, co politologové nazývají „efektem sjednocení kolem vlajky“, kdy podpora stoupá i u těch, kteří prezidenta jinak neschvalují. S tím, jak se za posledních 30 let prohloubilo rozdělení společnosti a Američané se politicky více od sebe vzdálili, však tento efekt zeslábl, píše NYT.
Podle profesora Harvardovy univerzity Matthewa Bauma, který se zabývá veřejným míněním o zahraniční politice, se zmíněné semknutí kolem vlajky dělo hlavně u demokratů, ale demokraté tentokrát nepodpoří republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Baum zároveň poznamenal, že část Trumpovy voličské základny se domnívá, že mu dala mandát, aby je z válek vyvedl.
Útok proti Íránu
Podpora pro válku je obvykle vyšší na začátku a slábne, když konflikt trvá dlouho, roste počet obětí a Američané začnou pociťovat ekonomické dopady konfliktu.
Na počátku války ve Vietnamu 60 procent Američanů nepovažovalo válku za chybu. S rostoucím počtem obětí však rostly i pochybnosti veřejnosti. V roce 1969 již většina veřejnosti válku za chybu považovala. Tento počet se v průběhu konfliktu dál zvyšoval. Průzkumy mínění o popularitě války z úplného začátku vietnamského konfliktu podle NYT neexistují.
Podpora pro válku v Iráku se brzy po jejím začátku prudce propadla a na konci války ji podporovalo pouze 43 procent Američanů. Pokles nastal u demokratů i republikánů.
Časy, kdy Američané stáli jednotně za svou zemí, jsou ale podle NYT pryč. Dříve v tomto ohledu podle Bauma politika končila tam, kde začínaly mezinárodní záležitosti. „Dnes už to neplatí,“ dodal.