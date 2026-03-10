Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

Autor: ,
  14:33
Podpora útoků Spojených států na Írán je mezi Američany mnohem nižší, než tomu bylo v případě amerického zapojení do válek v zahraničí v minulosti. Podpora konfliktu s Íránem se pohybuje v rozmezí od 27 procent podle průzkumu Reuters/Ipsos po 50 procent podle průzkumu konzervativní stanice Fox News.
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...

Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má za cíl útok na Írán. (9. března 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
45 fotografií

Rozdíl podle NYT naznačuje, že veřejné mínění se ještě formuje, zatímco se Američané dozvídají více o úderech a jejich dopadu.

I průzkumy ukazující nejvyšší podporu pro válku s Íránem ale nedosahují takových čísel, jako tomu bylo v případě amerického zapojení do druhé světové války, korejské války či války v Iráku, poznamenal NYT.

Ve dnech po japonském útoku na námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech v roce 1941, po němž USA vyhlásily válku Japonsku, krok USA podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 97 procent Američanů.

Abyste sám nebyl eliminován. Írán pohrozil Trumpovi likvidací, ten připustil jednání

Ve dnech po rozhodnutí prezidenta George W. Bushe vyslat vojáky do Afghánistánu v roce 2001 tento krok podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 92 procent americké veřejnosti.

Ačkoli válka v Iráku nakonec byla velmi nepopulární, 76 procent Američanů v průzkumu provedeném den po americké invazi do Iráku v roce 2003 rozhodnutí schvalovalo, napsal NYT.

Absence obhajoby zásahu

Rozdíl v podpoře pro útoky na Írán a podporou amerického zapojení do konfliktů v minulosti lze podle politoložky Sarah Maxeyové z Loyolovy univerzity v Chicagu vysvětlit částečně tím, že minulí američtí prezidenti si nechali čas na to, aby válku obhájili před americkou veřejností.

„Před válkou v Iráku v roce 2003 jsme celý rok poslouchali, proč je to důležité, proč byly vyčerpány jiné cesty, proč to potřebujeme,“ uvedla Maxeyová. „Neměli jsme v minulosti moc konfliktů, kterým by nepředcházela jasná komunikační strategie,“ dodala.

Íránskou školu zasáhl americký Tomahawk, tvrdí investigativci na základě videa

Ale působí zde i jiné faktory. Na začátku válek prezidenti obvykle zažívají to, co politologové nazývají „efektem sjednocení kolem vlajky“, kdy podpora stoupá i u těch, kteří prezidenta jinak neschvalují. S tím, jak se za posledních 30 let prohloubilo rozdělení společnosti a Američané se politicky více od sebe vzdálili, však tento efekt zeslábl, píše NYT.

Podle profesora Harvardovy univerzity Matthewa Bauma, který se zabývá veřejným míněním o zahraniční politice, se zmíněné semknutí kolem vlajky dělo hlavně u demokratů, ale demokraté tentokrát nepodpoří republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Baum zároveň poznamenal, že část Trumpovy voličské základny se domnívá, že mu dala mandát, aby je z válek vyvedl.

Útok proti Íránu

Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Budova v bahrajnské Manámě údajně zasažená íránským dronem (10. března 2026)
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen, takže většina dopravy směřuje buď na sever přes Kavkaz a Afghánistán, nebo na jih přes Egypt/Saúdskou Arábii/Omán. (10. března 2026)
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
283 fotografií

Podpora pro válku je obvykle vyšší na začátku a slábne, když konflikt trvá dlouho, roste počet obětí a Američané začnou pociťovat ekonomické dopady konfliktu.

Na počátku války ve Vietnamu 60 procent Američanů nepovažovalo válku za chybu. S rostoucím počtem obětí však rostly i pochybnosti veřejnosti. V roce 1969 již většina veřejnosti válku za chybu považovala. Tento počet se v průběhu konfliktu dál zvyšoval. Průzkumy mínění o popularitě války z úplného začátku vietnamského konfliktu podle NYT neexistují.

Válka na Blízkém východě nebude trvat dlouho. Už umírají Američané, říká Bárta

Podpora pro válku v Iráku se brzy po jejím začátku prudce propadla a na konci války ji podporovalo pouze 43 procent Američanů. Pokles nastal u demokratů i republikánů.

Časy, kdy Američané stáli jednotně za svou zemí, jsou ale podle NYT pryč. Dříve v tomto ohledu podle Bauma politika končila tam, kde začínaly mezinárodní záležitosti. „Dnes už to neplatí,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Vlajku neberte! Florence and The Machine se na pražském koncertě zastali Ukrajinců

Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)

Britská zpěvačka Florence Welchová zasáhla během koncertu své kapely Florence and The Machine v pražské O2 areně do situace s ukrajinskou vlajkou, kterou se ochranka u pódia snažila odstranit....

10. března 2026  14:36

Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...

Podpora útoků Spojených států na Írán je mezi Američany mnohem nižší, než tomu bylo v případě amerického zapojení do válek v zahraničí v minulosti. Podpora konfliktu s Íránem se pohybuje v rozmezí od...

10. března 2026  14:33

VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou

Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku, policisté použili taser

Vyhrocenou situaci zažili policisté ze Šumperska, kteří byli vysláni řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a...

10. března 2026  14:32

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

10. března 2026  14:17

Zákon zpřísní pravidla pro sociální sítě. Má cenzurní potenciál, řekl Vondráček

Přímý přenos
Poslanci potřetí oblékli kroje v rámci Dne lidových krojů. Akci podpořil i...

Zákon o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, budou v úterý znovu projednávat poslanci. Zpravodaj zákona Marek Novák z klubu hnutí ANO minulý týden...

10. března 2026,  aktualizováno  14:05

V4 teď nefunguje, ale smysl má, řekl Babiš. Merz ocenil zachování muniční iniciativy

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Německý kancléř Friedrich Merz v úterý poděkoval českému premiérovi Andrejovi Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více...

10. března 2026  13:47,  aktualizováno  14:03

Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, následovala schůzka...

10. března 2026  10:33,  aktualizováno  13:40

Abyste sám nebyl eliminován. Írán pohrozil Trumpovi likvidací, ten připustil jednání

Sledujeme online
Donald Trump (9. března 2026)

Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Larídžání se takto vyjádřil poté, co...

10. března 2026  13:36

Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Obžalovaný Patrik Slašťan u Obvodního soudu pro Prahu 5 (10. března 2026)

Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...

10. března 2026  13:35

Výměna v čele ČEPS. Na konci měsíce skončí předseda představenstva Durčák

Martin Durčák (6. února 2019)

Dozorčí rada akciové společnosti ČEPS na svém pondělním zasedání rozhodla o změně nejvyššího vedení. Dosavadní předseda představenstva Martin Durčák ukončí své působení na základě vzájemné dohody s...

10. března 2026  13:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

10. března 2026  6:05,  aktualizováno  13:30

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Hasiči evakuovali stovky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali. Pod venkovním zastřešením zde vzplály balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále...

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.