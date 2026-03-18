V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

„Americké síly byly terčem útoků všude, kde se shromažďovaly, kdekoli se nacházela zařízení, která jim patřila. Je možné, že některá z těchto míst se nacházela v blízkosti městských oblastí,“ připustil nejvyšší íránský diplomat v rozhovoru pro stanici Al-Džazíra.
Ministerstvo obrany Saúdské Arábie informovalo o dalším sestřelení dvou dronů, které se blížily k diplomatické čtvrti v Rijádu. Také Spojené arabské emiráty uvedly, že se jim podařilo zachytit střelu ve svém vzdušném prostoru; žádné oběti nejsou hlášeny.
Arakčí uznal, že země v regionu jsou íránskými útoky znepokojené, avšak podle něj vinu ze zahájení války nesou výhradně Spojené státy. Ty spolu s Izraelem spustily 28. února silné údery na Írán, který v odvetě odpovídá útoky i na státy Perského zálivu, kde se nacházejí vojenské objekty Spojených států. Válka pokračuje již devatenáctým dnem.
Spojené státy a Izrael zdůvodňují své útoky tím, že jejich cílem je zamezit Teheránu v získání jaderné zbraně. Teherán takové úmysly popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely.
Podle Arakčího se ani po začátku války íránský postoj k vývoji jaderných zbraní výrazně nemění. Ministr ale také upozornil, že nový nejvyšší duchovní vůdce teokratického režimu Modžtaba Chameneí se k této otázce dosud nevyjádřil.
Útok proti Íránu
Ohledně Hormuzského průlivu Arakčí navrhl, aby pobřežní státy v oblasti průlivu vypracovaly nový protokol, který by zajistil bezpečnou plavbu za „specifických podmínek“ v rámci íránských a regionálních zájmů.
Rozšiřující se regionální válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.