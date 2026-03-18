V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

  9:30
Írán zasahuje civilní oblasti v zemích Perského zálivu například kvůli přesunům amerických vojáků z vojenských základen do hotelů v centrech tamních měst. Uvedl to šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. Dodal také, že íránský postoj k vývoji jaderných zbraní se zásadním způsobem nezmění.
Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026) | foto: ČTK

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)
Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...
Útok Íránu na americkou ambasádu v Kuvajtu (2. března 2026)
Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)
„Americké síly byly terčem útoků všude, kde se shromažďovaly, kdekoli se nacházela zařízení, která jim patřila. Je možné, že některá z těchto míst se nacházela v blízkosti městských oblastí,“ připustil nejvyšší íránský diplomat v rozhovoru pro stanici Al-Džazíra.

Ministerstvo obrany Saúdské Arábie informovalo o dalším sestřelení dvou dronů, které se blížily k diplomatické čtvrti v Rijádu. Také Spojené arabské emiráty uvedly, že se jim podařilo zachytit střelu ve svém vzdušném prostoru; žádné oběti nejsou hlášeny.

Arakčí uznal, že země v regionu jsou íránskými útoky znepokojené, avšak podle něj vinu ze zahájení války nesou výhradně Spojené státy. Ty spolu s Izraelem spustily 28. února silné údery na Írán, který v odvetě odpovídá útoky i na státy Perského zálivu, kde se nacházejí vojenské objekty Spojených států. Válka pokračuje již devatenáctým dnem.

Jadernou elektrárnu Búšehr zasáhla střela, poškozena nebyla, ohlásil Írán

Spojené státy a Izrael zdůvodňují své útoky tím, že jejich cílem je zamezit Teheránu v získání jaderné zbraně. Teherán takové úmysly popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely.

Podle Arakčího se ani po začátku války íránský postoj k vývoji jaderných zbraní výrazně nemění. Ministr ale také upozornil, že nový nejvyšší duchovní vůdce teokratického režimu Modžtaba Chameneí se k této otázce dosud nevyjádřil.

Útok proti Íránu

Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9. března 2026)
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří tanker poblíž irácké Basry. (11. března 2026)
Muž prochází kolem trosek na místě, kde v noci proběhly izraelské letecké údery v jižních předměstích Bejrútu. (16. března 2026)
Ohledně Hormuzského průlivu Arakčí navrhl, aby pobřežní státy v oblasti průlivu vypracovaly nový protokol, který by zajistil bezpečnou plavbu za „specifických podmínek“ v rámci íránských a regionálních zájmů.

Rozšiřující se regionální válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Tragédie ve firmě na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Záchranáři startují z ostravského heliportu na let do Karviné pro těžce...

Tragédie se stala ráno v průmyslové zóně v Tušimicích na Chomutovsku. Jak zjistil server iDNES.cz, v jedné z firem tam na následky úrazu zemřel dělník. Jeho kolegu s vážnými zraněními transportoval...

Zpět na provokativní začátek. Placebo přivezou do Prahy novou verzi debutu

Placebo dnes působí v dvojici Stefan Olsdal (vlevo) a Brian Molko

Britská kapela Placebo se vrací do Prahy. V neděli 15. listopadu vystoupí ve Sportovní hala Fortuna, kde připomene třicet let od vydání debutového alba z roku 1996. Skupina zároveň představuje...

18. března 2026  10:01

V New Order se smáli, že jsem dinosaurus a rocková relikvie, vzpomíná Peter Hook

Premium
Baskytarista Peter Hook

Baskytarista a zpěvák Peter Hook, bývalý člen kapel Joy Division a New Order, které svého času měnily tvář nezávislé rockové i elektronické hudby, přijede 23. března do Lucerna Music Baru. Odehraje...

18. března 2026

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

18. března 2026

Ruch v posledním dole na Karvinsku. Staví tam speciální hráze, pak šachtu zasypou

Podzemí Dolu ČSM u Karviné ani po ukončení těžby černého uhlí zcela neutichlo....

S pytli plněnými speciální směsí nyní místo uhlí manipulují v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku horníci dříve těžební společnosti OKD. Po lednovém konci těžby tak připravují definitivní ukončení provozu...

18. března 2026  9:53

Pavel zahájil návštěvu Středočeského kraje, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek absolvují...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Krátce před devátou hodinou dorazil do Leteckého muzea Metoděje Vlacha, kde ho přivítala hejtmanka Středočeského kraje...

18. března 2026  6:30,  aktualizováno  9:38

V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Írán zasahuje civilní oblasti v zemích Perského zálivu například kvůli přesunům amerických vojáků z vojenských základen do hotelů v centrech tamních měst. Uvedl to šéf íránské diplomacie Abbás...

18. března 2026  9:30

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý...

18. března 2026  9:22

Při srážce auta a sanitky se zranilo šest lidí, jednu ženu resuscitovali

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se po páté hodině ranní srazilo osobní auto se sanitou. Zranilo se šest lidí, z nich dva těžce. Jednu ženu na místě resuscitovali, následně ji záchranářský...

18. března 2026  8:14,  aktualizováno  9:19

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

18. března 2026  8:10,  aktualizováno  9:10

Komplikace na D1 u Lipníka. Po dvojici nehod jsou tři zranění, tvoří se kolona

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2, v...

Dálnici D1 na Přerovsku okolo 292. kilometru dnes ráno na chvíli uzavřely dvě nehody ve směru na Prahu. Jednoho z celkem tří zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. V oblasti se vytvořila...

18. března 2026  8:29,  aktualizováno  9:09

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

