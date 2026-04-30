Írán nabízí Číně, Rusku i dalším obranné technologie a zkušenosti s „porážkou“ USA

„Íránská islámská republika je dnes připravena sdílet své kapacity v oblasti obranných zbraní a (vojenské) zkušenosti s nezávislými zeměmi, zejména s členskými státy Šanghajské organizace pro spolupráci,“ uvedl Talají-Nik na zasedání ministrů obrany ŠOS v Kyrgyzstánu.
USA a Izrael na konci února zahájily válku s Íránem. Ten ve svém vzdušném prostoru sestřeloval americké rakety či drony. Zároveň vypustil vlastní levné rakety a drony na americké základny v okolních zemích, stejně jako na Izrael. Íránu se podařilo sestřelit dva americké letouny F-15 a A-10.
Podle zástupce íránského ministra obrany svět považuje USA a Izrael za symboly státního terorismu. Podle něj Spojené státy už nejsou v pozici, aby nezávislým národům diktovaly svoji politiku, což vnímají všechny státy na světě. USA podle něj budou akceptovat, že se musí vzdát svých „nelegálních a iracionálních požadavků“.
„Jsme připraveni sdílet zkušenosti s porážkou Ameriky s ostatními členy organizace,“ dodal. ŠOS sestává z deseti členských států: Běloruska, Ruska, Číny, Indie, Pákistánu, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu.
Američané proti Íránu použili drahou munici, jako jsou vysoce přesné střely dlouhého doletu typu JASSM-ER nebo Tomahawk. Pro Rusko i Čínu by znalosti o těchto zbraních mohly být velice cenné.
Rusko podle médií poskytlo Íránu zpravodajské informace, které mu pomáhaly zaměřovat americké síly na Blízkém východě. Uvádí se též, že Írán využíval proti USA i data z čínských satelitů.
Obě znepřátelené strany se prezentují jako vítězové války. Nadále platí křehké příměří, rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem o ukončení konfliktu ale stagnují. Trump údajně zvažuje znovuzahájení úderů na Írán s cílem prolomit patovou situaci.