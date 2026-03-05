Američané potřebují pomoc proti íránským dronům, prosí Kyjev. Ten chce Patrioty

Autor: ,
  13:45
Pentagon a nejméně jedna země Perského zálivu jednají s Ukrajinou o nákupu jejích systémů obrany proti dronům, které chtějí nasadit ve válce proti Íránu, píše deník Financial Times. Státy v Perském zálivu používají drahé rakety Patriot k ochraně proti íránským dronům Šáhed od chvíle, kdy USA a Izrael válku proti Íránu v sobotu rozpoutaly. Jejich zásoby se však tenčí.
Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Důstojníci americké a izraelské armády kráčejí před americkým systémem...
Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Test systému protivzdušné obrany Patriot na jihu Izraele (12. dubna 2005)
75 fotografií

Ukrajina se stala průkopníkem v používání masově vyráběných obranných dronů v hodnotě několika tisíc dolarů, jimiž zneškodňuje ruské drony vysílané na ukrajinská města.

Jde převážně o stroje Geraň-2, což je ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí zřejmě v licenci. Jeden Šáhed podle Financial Times (FT) stojí 30 tisíc dolarů (630 tisíc korin), zatímco protiraketová střela jako PAC-3 do systému Patriot vyjde na miliony dolarů.

Írán může svými raketami ohrozit i Evropu. V možném dostřelu je Balkán i Česko

Nejmenovaný ukrajinský představitel diskuze s Washingtonem popsal jako citlivé téma. „Nicméně je zřejmé, že narůstá zájem o ukrajinské dronové interceptory, které dokáží zachytit drony Šáhed za velmi nízkou cenu,“ uvedl zdroj.

Místní představitel zbrojního průmyslu FT sdělil, že jakýkoliv prodej ukrajinských systémů, a to i těch vyráběných mimo zemi, by musel být koordinován s Kyjevem.

Protivzdušná obrana NATO ve Středomoří zničila íránskou střelu mířící do Turecka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý potvrdil, že partneři, včetně USA, se obracejí na Ukrajinu s žádostí o pomoc s ochranou proti šáhedům. Uvedl, že jednal i s katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním a prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zajdem Nahajánem.

Zelenskyj předtím navrhl, že jeho země dodá zemím Blízkého východu ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům. Výměnou za to žádá střely do systému Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek.

Patrioty docházejí, Rusku se plní kasa. Kyjev počítá cenu za Trumpův útok na Írán

Írán podle expertů mohl nashromáždit desítky tisíc šáhedů. Od chvíle, co zemi začaly bombardovat USA a Izrael, jich stovky použil především proti státům v Perském zálivu, jež se náletů neúčastní, ale nachází se v nich americké základny využívané k útokům. Jelikož lze šáhedy lehce skrýt a odpálit je odkudkoliv, jsou méně zranitelné vůči americké a izraelské taktice ničit odpalovací zařízení a sklady s raketami.

Vstoupit do diskuse (86 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Musíme splnit dvě procenta HDP na obranu, řekl Havlíček na debatě o bezpečnosti

Přímý přenos
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení je vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici představují...

5. března 2026,  aktualizováno  14:16

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Přímý přenos
Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zaměřili se mimo jiné na rychlejší a...

5. března 2026,  aktualizováno  14:09

ANALÝZA: Kurdové jako US Army v Íránu. Je to dostatečně šílené, aby to byla realita?

Premium
Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení...

Ale, ale – najednou se začíná mluvit o novém prvku íránské války: tamní Kurdové by měli být americkými pěšáky táhnoucími na Teherán a k tomu letectvo zvlášť drtí policii a režimní milice, aby Íránci...

5. března 2026,  aktualizováno  14:01

Soud s Babišem nepostupuje standardně, řekla ve Sněmovně Válková z ANO

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednávají na mimořádné schůzi poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno 

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

75 % Premium
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

5. března 2026

Letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan zasáhl dron, Írán obvinil Izrael

Raketový a dronový útok z Íránu zasáhl oblast u letiště v Nachičevanu.

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, uvedlo ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného bezpilotního...

5. března 2026  9:58,  aktualizováno  13:49

Američané potřebují pomoc proti íránským dronům, prosí Kyjev. Ten chce Patrioty

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....

Pentagon a nejméně jedna země Perského zálivu jednají s Ukrajinou o nákupu jejích systémů obrany proti dronům, které chtějí nasadit ve válce proti Íránu, píše deník Financial Times. Státy v Perském...

5. března 2026  13:45

Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Předseda vlády Andrej Babiš řekl poslancům, že Česká republika je jediná země v Evropě, která se snaží dostat turisty domů z Blízkého východu i letouny armády. „A je velká škoda, že jsme v minulosti...

5. března 2026  11:15,  aktualizováno  13:33

Knihovna bude učit, jak poznat lži a manipulace. Progresivní agitka, tvrdí SPD

Brněnský politik SPD Tomáš Skřička kritizuje plán knihovny učit lidi, jak...

Zatímco internet je zahlcený nejrůznějšími manipulativními příspěvky a lživými fotografiemi vyprodukovanými umělou inteligencí, předáci brněnské buňky SPD se postavili proti finančnímu příspěvku...

5. března 2026  13:30

Urgentní pátrání po třináctileté dívce, může být v ohrožení života

Policie po 13leté Patricii Soukupové z České Skalice na Náchodsku (5.března...

Policie hledá třináctiletou Patricii Soukupovou z České Skalice na Náchodsku. Naposledy ji viděli ve středu odpoledne. Její telefon je nedostupný a je bez finanční hotovosti. Podle policie může být v...

5. března 2026  13:03,  aktualizováno  13:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Policie zatkla muže, kteří před tím přepadli a okradli ženu

Pražští kriminalisté zadrželi dvojici mužů, kteří přepadli pětašedesátiletou ženu a oloupili ji o kabelku, čímž jí způsobili škodu ve výši téměř čtyř tisíc korun. Okamžik přepadení zaznamenala kamera...

5. března 2026  13:09

Pád do tmy, který skončil u drátů pod proudem. Když svět rozřízla železná opona

Premium
Na čáře. Pohraničníci v 60. letech cvičí na hranici se Spolkovou republikou...

Před 80 lety, 5. března 1946, zazněla v USA prorocká slova, ze kterých mrazí dodnes. Winston Churchill během slavného fultonského projevu prohlásil: „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.