Proč přestal Trump útočit na Írán? Mluví se o diplomacii i nedostatku raket

Pauza přišla po třinácti dnech, kdy USA intenzivně útočily na íránské cíle. Teherán reagoval údery na základny využívané americkými vojáky v Perském zálivu a Jordánsku, při kterých zahynuli tři příslušníci americké armády.
Írán útoky pozastavil s tím, že je pozdrží, dokud budou USA činit to samé, uvádí agentura Reuters s odvoláním na íránské činitele. Co přesně vedlo USA k rozhodnutí přestat s údery, není jasné, íránští představitelé ale mají své domněnky.
Současná Trumpova administrativa viní předchozí vládu Joea Bidena, že poslala protiraketové systémy Ukrajině a neobnovila je.