Do šestidenního průzkumu, jehož míra statistické chyby činí dva procentní body, se zapojilo 4505 dospělých Američanů. Skončil v pondělí, kdy republikánský prezident Donald Trump opět ustoupil od hrozby „masivních útoků“ na Írán. Spojené státy spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu na konci února. Trump původně předpokládal rychlé vítězství, konflikt se však táhne už pět měsíců.
Válku schvaluje pouze 35 procent respondentů. Zatímco polovina dotazovaných věří, že americké vojenské akce v příštím roce povedou k destabilizaci Blízkého východu, jen 17 procent si myslí, že přinesou větší stabilitu. Necelých 60 procent Američanů očekává, že kvůli válce porostou ceny benzinu.
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Průzkum poprvé od začátku tohoto měření také ukázal, že registrovaní voliči považují demokraty za stranu, která má lepší přístup k otázkám války a terorismu. Demokraty uvedlo 37 procent respondentů, republikány 36 procent.
Výsledky částečně naznačují atmosféru před listopadovými volbami do Kongresu, takzvanými midterms, v nichž se Trump a Republikánská strana budou snažit obhájit své těsné většiny. Jednou z hlavních překážek může být přesvědčit americké daňové poplatníky, že náklady na válku stojí za to. Spojené státy podle agentury Reuters zatím za konflikt vydaly nejméně 37,5 miliardy dolarů (přibližně 780 miliard korun).
Američané mají zároveň pocit, že se konflikt nedotkne jen jejich každodenního života, ale může zažehnout i další ohniska napětí. Přibližně 58 procent dotazovaných se obává zhoršení ruské války na Ukrajině. Dalších 55 procent se obává, že Čína vstoupí do konfliktu s Tchaj-wanem. Více než třetina respondentů, konkrétně 37 procent, se obává, že Spojené státy povedou válku kvůli Grónsku.