„Podnikli jsme velmi úspěšný útok na tři jaderné provozy v Íránu. Na světě neexistuje žádná jiná armáda, která by to dokázala udělat,“ oznámil v neděli americký prezident Donald Trump.

USA se úderem přímo zapojily do více než týden trvajících izraelských úderů, jejichž cílem je zničit íránský jaderný program. Trump vzkázal íránskému vedení, že pokud nepřistoupí na mír, čekají ho větší údery.

Fordó

Fordó, ukryté v horách jižně od Teheránu, je nejdůležitější íránské zařízení na obohacování uranu, které se nachází hluboko pod povrchem, aby bylo chráněné před nepřátelskými údery. Podle stanice BBC leží hlouběji než tunel pod Lamanšským průlivem spojující Británii a Francii.

Bombu, která je schopna tento provoz zasáhnout, má v arzenálu jen americká armáda. Konkrétně jde o GBU-57, která váží 13 tun a dokáže proniknout 18 metry betonu či 61 metry země. K likvidaci zařízení je podle expertů nutné svrhnout na stejné místo vícero takových bomb.

Na noční operaci se podílely strategické bombardéry B-2, které jsou jako jediné schopné tyto bomby určené k likvidaci podzemních bunkrů nést. Trump uvedl, že USA jich na Fordó poslalo celkem šest.

Nejmenovaný představitel USA listu The New York Times (NYT) řekl, že podle prvních odhadů škod bylo zařízení „vyřazeno ze hry“.

Satelitní snímky společnosti Planet Labs pořízené po americkém útoku, které analyzovala agentura AP, ukazují poškození vchodů do zařízení, zatímco ve vzduchu nad závodem se drží kouř.

Na fotografii je vidět také poškození samotné hory, které zřejmě blokuje její vstupní tunely, což podle listu The Washington Post znamená, že Írán by musel zařízení vykopat, aby se dostal k čemukoli uvnitř.

Ve vzduchu se na snímcích také vznáší světle šedý kouř. Írán zatím nenabídl vyhodnocení škod na místě.

Natanz

V Natanzu se nachází největší íránské středisko pro obohacování uranu a izraelská armáda ho během náletů z posledního týdne opakovaně poškodila – zejména jeho nadzemní část.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)v pondělí uvedla, že izraelské údery zničili elektrickou infrastrukturu v závodě a že ztráta energie mohla poškodit i centrifugy.

Trump v neděli prohlásil, že jaderné provozy v Natanzu a Isfahánu zasáhly střely s plochou dráhou letu Tomahawk, podle médií odpálených z ponorek.

Isfahán

Analytici se domnívají, že Isfahán je místem, kde Írán skladuje jaderné palivo s téměř „bombovou kvalitou“, což označuje uran nebo plutonium, které byly obohaceny na koncentraci štěpného materiálu, která se blíží úrovni požadované pro použití v jaderných zbraních.

„Pokud by byl areál zničen, mohlo by to íránský jaderný program zpozdit o několik let, pokud by neexistovala nezjištěná paralelní zařízení,“ míní NYT.

Izraelská armáda již dříve zasáhla laboratoře v tomto zařízení, které pracují na přeměně plynného uranu do formy, jež by byla potřebná pro skutečnou výrobu zbraně.

MAAE uvedla, že po nedělních amerických útocích neeviduje v okolí zasažených závodů zvýšenou úroveň radiace. Šéf MAAE Rafael Grossi posléze uvedl, že vzhledem k naléhavé situaci v Íránu na pondělí svolává mimořádné jednání Rady guvernérů této organizace.

Íránský představitel podle agentury Reuters poznamenal, že zásoby obohaceného uranu byly z jaderných provozů přesunuty před útokem jinam, aby se zabránilo ohrožení veřejnosti v případě útoku.

„Zásoby obohaceného uranu byly přemístěny z jaderných center a nezůstaly tam žádné materiály, které by při zasažení mohly způsobit radiaci a poškodit naše spoluobčany,“ řekl zástupce politického ředitele íránského státního vysílatele Hasan Abedíní. Jeho tvrzení nelze ověřit.

USA v předchozích týdnech jednaly s Íránem o nové dohodě o jeho jaderném programu ve snaze přimět Teherán ke snižování obohacování uranu a zabránit tak, aby vyvinul jadernou zbraň. Jednání zastavily útoky Izraele na Írán, které začaly 13. června. Teherán údery opětuje a ostřeluje Izrael.