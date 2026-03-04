Írán jako cesta k armagedonu. Vojáci USA si stěžují na náboženské řeči nadřízených

Organizace bojující proti náboženskému fanatismu v americké armádě tvrdí, že obdržela více než 100 stížností od vojáků, podle nichž jejich nadřízení používají vyhroceně křesťanskou rétoriku v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Údajně tvrdí, že útok USA na Írán je Boží plán a že americký prezident Donald Trump má za úkol rozpoutat Soudný den.
Americký ministr obrany Pete Hegseth se modlí s příslušníky Národní gardy (28. listopadu 2025)

Nadace pro náboženskou svobodu vojáků (Military Religious Freedom Foundation – MRFF) uvádí, že od soboty, kdy USA zaútočily na Írán, obdržela 110 stížností od příslušníků 40 různých jednotek z nejméně třiceti vojenských zařízení. Identitu vojáků nechce zveřejnit kvůli obavám z odvety ze strany Pentagonu.

„Dnes ráno náš velitel zahájil briefing o bojové pohotovosti tím, že nás vyzval, abychom se ‚nebáli‘ toho, co se právě děje v našich bojových operacích v Íránu. Vyzval nás, abychom našim vojákům řekli, že je to ‚vše součástí Božího plánu‘, a konkrétně citoval četné pasáže z Knihy Zjevení týkající se Soudného dne a blížícího se návratu Ježíše Krista,“ napsal jeden poddůstojník, který se nachází mimo bojovou zónu, ale jehož jednotka je v pohotovosti a připravena se zapojit.

Dotyčný velitel údajně řekl, že „prezident Trump byl pomazán Ježíšem, aby zapálil signální oheň v Íránu, který vyvolá armagedon a oznámí jeho návrat na Zemi“. „Když to všechno říkal, měl na tváři široký úsměv, takže jeho poselství působilo ještě víc šíleně,“ dodal poddůstojník.

Írán se pokusil zabít Trumpa, ale zničujícím způsobem vítězíme, prohlásil Hegseth

Podle něj je velitel „takový už dlouho“ a dal by se označit za zastánce přístupu „křesťanství na prvním místě“. „Ale to, co udělal dnes ráno, bylo tak toxické a za hranicí přijatelnosti, že to šokovalo mnoho z nás, kteří jsme se účastnili briefingů o operační připravenosti.“

Sám poddůstojník je křesťan. Svůj rozhořčený e-mail zaslal jménem 15 vojáků, z nichž bylo nejméně 11 křesťanů, jeden muslim a jeden žid.

„Naši klienti hlásí ničím neomezenou euforii svých velitelů a velitelských štábů ohledně toho, že tato nová ‚biblicky posvěcená‘ válka je jasným a nepopiratelným znamením rychlého příchodu fundamentalisticky chápaného ‚konce světa‘, živě popsaného v Zjevení Janově Nového zákona,“ uvedl zakladatel MRFF, právník a bývalý letec Mikey Weinstein.

Írán chce jednat, ale už je pozdě, všechno jsme zničili, napsal Trump

Podle Weinsteina takový druh fundamentalistických prohlášení narušuje separaci náboženství a státu zakotvenou v prvním dodatku americké ústavy, který vládě zakazuje zřizovat náboženství nebo omezovat svobodné vyznávání, a tedy i nutit občany k určité víře. Chce proto, aby armáda dotyčné jedince náležitě potrestala.

„Tohle je hrozba pro národní bezpečnost. Nejen pro naši zemi, ale pro celý svět,“ zdůrazňuje Weinstein, podle něhož náboženský extremismus vždy vedl pouze ke krveprolití.

Ministr obrany prosazující křesťanství

Současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa prosazuje konzervativní křesťanské hodnoty. Jedním z hlavních podporovatelů tohoto přístupu je americký ministr obrany Pete Hegseth, který začal pořádat týdenní studia Bible, což ne všichni vojenští činitelé vnímají pozitivně.

„Toto není Irák.“ Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth

Pod Hegsethovým vedením Pentagon také začal zveřejňovat videa s vojáky působícími na Blízkém východě s titulky „Jsme jeden národ pod Bohem“ a s biblickými citáty. Podle Kristofera Goldsmithe, veterána z irácké války a generálního ředitele organizace Task Force Butler, která vyšetřuje extremismus v armádě, ministrovy názory vyvolávají mezi členy ozbrojených sil rozdělení.

„Uvidíme, že se k armádě přidá spousta křesťanských nacionalistů,“ připustil, že podobné náborové trendy mohou vést k náboru nových lidí. „Nebudou podávat příliš dobré výkony a naše národní bezpečnost tím bude trpět po celou generaci, protože ti, kteří nepropadnou, se mohou stát toxickými vůdci.“

Organizace bojující proti náboženskému fanatismu v americké armádě tvrdí, že obdržela více než 100 stížností od vojáků, podle nichž jejich nadřízení používají vyhroceně křesťanskou rétoriku v...

