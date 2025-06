Jak dotlačit Írán k debatě? USA zvažují investice i restart jaderného programu

19:00

Vybombardování íránských zařízení na obohacování uranu mělo být podle Donalda Trumpa konečným vítězstvím Spojených států. Jenže realita je poněkud jiná, Washington by rád co nejdříve zasedl k jednacímu stolu, to však zhrzený Teherán odmítá. A republikánská administrativa už podle zdrojů CNN chystá ústupky, které by od jinak nesmlouvavého šéfa Bílého domu čekal málokdo.