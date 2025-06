Parsá Mehdipúr pracuje jako praktický lékař v Dubaji. Letěl navštívit Teherán na konci května. S vypuknutím konfliktu mezi Izraelem a Íránem tam uvázl. A americké údery na íránská jaderná zařízení je jeho návrat do Spojených arabských emirátů ještě nepravděpodobnější.

„Opravdu doufám, že dojde k příměří, protože tohle není v pořádku,“řekl litu The New York Times. „Toto napětí způsobí civilistům mnoho problémů,“ dodává s tím, že útok na jaderná zařízení mohl mít katastrofické důsledky a je porušením mezinárodního práva.

Americký prezident Donald Trump po úderech vyzval Teherán, aby ukončil válku. „Nyní je čas pro mír,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Íránci jsou ale skeptičtí, zda po něm skutečně touží.

„Napadne nás a pak řekne, že máme uzavřít mír? Připomíná mi to školní rváče, kteří se perou a po poslední ráně řeknou, že je po boji,“ řekl portálu Middle East Eye jistý Daúd.

Někteří Íránci obviňují šéfa Bílého domu, že lhal, když sliboval si vzít dva týdny na rozmyšlenou, zda USA zaútočí na Írán. „Nikdo nefandí ani jedné straně, aby vyhrála. Chceme jen mír. Ani ti Íránci, kteří chtěli změnu režimu, nejsou šťastní. Očekávali, že se Trump vydá jinou cestou nebo nám dá alespoň dva týdny,“ podotýká studentka Teheránské univerzity Asál, podle níž byl americký útok zradou.

Výzvy k pomstě

Svět nyní zadržuje dech v očekávání íránské reakce. Teherán už slíbil odvetu. Velitel íránské armády generálmajor Abdolráhim Músáví varoval, že americký útok „nezůstane bez odpovědi“ a Írán „přijme opatření“. Íránský prezident Masúd Pezeškján se objevil před stovkami demonstrantů, kteří na náměstí v Teheránu skandovali „pomstu, pomstu“.

„Když se teď vzdáme, bude to jen horší. Musíme tvrdě udeřit na americké základny v regionu. Jinak se Trump bude jen dál chlubit: ‚Vidíte? Dokázal jsem to, co žádný jiný americký prezident‘,“ myslí si IT specialista Milad. „Pokud nebudeme reagovat, Izrael se bude cítit svobodný a zaútočí na Írán, kdykoli bude chtít. Musíme odpovědět, i když Trump hrozí silnější reakcí.“

Jiní jsou skeptičtější. „I kdybychom zahájili silnější protiútok, co pak?“ ptá se psycholog Negin. „Jsou silnější a svět ztratil veškerý smysl pro čest a lidskost. Udeří ještě mocněji a zhorší život íránského lidu.“

Kritika režimu

Někteří Íránci ze současné situace viní íránský režim. „Pocit, který nyní mám, je čtyřicet let nenávisti k téhle bláhové vládě. Všechny ty roky sloganů a bití se v prsa, že máme silné obranné systémy a žádný nepřítel nikdy na nás nezaútočí,“ uvádí Pejmán, který raději odešel z Teheránu do severnější části Íránu, kde doufá, že bude více v bezpečí.

Pejmán si stěžuje na peníze, které íránští daňoví poplatníci dali zbytečně na rozvoj jaderného zařízení Fordó. „Nepočítaje pokles hodnoty naší měny, kolik lidského kapitálu opustilo zemi, jaký chaos vznikl. Psychologická, finanční a kulturní zátěž pro zemi je obrovská.“

„Jsme chyceni mezi ďáblem, monstrem a divokou kočkou“, uvedl absolvent chemického inženýrství z Kermánšáhu Saíd, přičemž tím myslí íránský režim, Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „A mezi tím jsou ničeny naše životy, obyčejných lidí. Nenávidíme zdejší vládu za to, že nechala věci dojít tak daleko, ale Netanjahu a Trump jsou ti nejhorší lidé, jaké jsem kdy viděl.“