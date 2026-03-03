ONLINE: USA hlásí zničení velitelství revolučních gard. Izrael útočil v Bejrútu

USA zničily během pokračujících operací velitelská a řídicí centra íránských revolučních gard, schopnosti íránské protivzdušné obrany, odpalovací zařízení raket a dronů i vojenská letiště, oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. V noci na čtvrtý den konfliktu právě íránské revoluční gardy provedly útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu. Hořelo i na ambasádě USA v Rijádu. Izrael pak útočil v Bejrútu.
Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonském v Dáhíja v předměstí Bejrútu. (3. března 2026) | foto: AP

„Budeme i nadále rozhodně zasahovat proti bezprostředním hrozbám, které představuje íránský režim,“ dodává prohlášení amerických ozbrojených sil doplněné o snímky příslušníků ozbrojených sil v akci a fotografii požáru na lodi.

Íránské revoluční gardy pro změnu v úterý ráno uvedly, že provedly rozsáhlý dronový a raketový útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu, píše agentura AFP. Podle íránských státních médií byla základna zničena. Spojené státy útok dosud nekomentovaly.

Terčem íránských úderů byla podle íránské agentury Fars, která má blízko k revolučním gardám, základna v oblasti Šajch Ísa a v důsledku útoku začaly explodovat nádrže s palivem. Dříve svědci podle stanice BBC viděli stoupat kouř ze Spojenými státy spravované námořní základny v Bahrajnu.

Požár na ambasádě v Rijádu, Trump slíbil odplatu

Problémy se objevily i na ambasádě Spojených států v saúdskoarabském Rijádu, kterou v noci na úterý zasáhly dva drony, což způsobilo menší požár a hmotné škody malého rozsahu, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany Saúdské Arábie. Televize Fox News uvedla, že v budově ambasády v době útoku nikdo nebyl a že na komplex zaútočil Írán pomocí dronů.

Americký prezident Donald Trump stanici NewsNation řekl, že se veřejnost brzy dozví, jaká bude odplata za útok na ambasádu a smrt amerických vojáků v konfliktu s Íránem, uvedl zpravodaj stanice na X.

Podle zdrojů agentury AFP se před propuknutím požáru v diplomatické čtvrti Rijádu ozvaly dvě hlasité exploze. Následně byly v Rijádu podle svědků AFP slyšet další exploze. Saúdskoarabské ministerstvo obrany později oznámilo, že sestřelilo osm dronů u hlavního města a u města Chardž v centrální části země.

Americko-izraelské údery stejně jako íránská odvetná palba na Izrael a americké základny a další americké objekty v regionu trvají od soboty. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde.

Po roce a půl znovu rakety z Libanonu. Írán chce válku v celém regionu, soudí Izraelci

Prezident v noci na úterý také pohrozil Íránu odvetou za smrt šesti amerických vojáků a noční útok na americkou ambasádu v Rijádu. Americké oblastní armádní velitelství CENTCOM v pondělí uvedlo, že k 16:00 washingtonského času (pondělí 22:00 SEČ) registruje šest mrtvých příslušníků ozbrojených sil USA.

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Írán podnikl v reakci na americko-izraelskou operaci řadu odvetných úderů v arabských zemích regionu.

Přes 50 mrtvých v Libanonu

Izraelská armáda v noci na úterý oznámila, že provádí údery na velitelství a sklady zbraní militantního hnutí Hizballáh v libanonském hlavním městě Bejrútu, píše agentura Reuters. Hizballáh je blízkým spojencem Íránu, který čelí americkým a izraelským úderům a současně provádí svou vojenskou odvetu.

Libanonské úřady v pondělí uvedly, že izraelské údery na Libanon zabily 52 lidí, přes 150 zranily a přiměly 28 500 lidí opustit své domovy.

Příběhy Čechů, kteří přiletěli z Ománu. Někteří hovoří o štěstí, jiní, že se vrátí

Údery na Libanon Izrael zahájil v noci na pondělí. Tvrdí, že tím reaguje na útoky Hizballáhu za použití střel a dronů. Rozhodnutí šíitského hnutí zaútočit na Izrael odmítla na svém pondělním zasedání libanonská vláda.

Hizballáh ostřeloval Izrael mezi lety 2023 a 2024, aby podpořil svého spojence, palestinské teroristické hnutí Hamás v boji proti Izraeli. V listopadu 2024 bylo uzavřeno příměří, které však Izrael opakovaně nerespektoval a dále útočil na libanonské území. Podle něj to byla reakce na porušování příměří ze strany Hizballáhu. Údery byly snahou zamezit obnovení vojenských schopností šíitského hnutí.

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

