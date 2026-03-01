Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Na záběrech z incidentu je vidět kouř stoupající z budovy školy, zatímco se kolem sbíhají lidé a křičí. Ani USA, ani Izrael zatím útok na školu nepotvrdily a počet obětí není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Íránské úřady bilanci mrtvých a raněných v posledním dnu opakovaně měnily.
Zástupci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě v neděli uvedli, že zmobilizovaly své týmy a posílají je na místo tragédie.
Íránský činitel stanici BBC řekl, že školu ve městě Mínáb v provincii Hormozgán zasáhla trojice raket. Škola se nachází asi 600 metrů od rozlehlé základny íránských revolučních gard.
Šéf provincie Hormozgán Mohammad Ashouri uvedl, že na místě bylo v době útoku asi 170 školaček. Dodal, že doufá, že záchranné operace najdou přeživší uvězněné pod troskami.
Íránský prezident Masúd Pezeškján útok na školu označil za „barbarský čin“ a „další stránku na seznamu bezpočtu zločinů spáchaných agresory“.
Někteří Íránci ovšem připisují vinu za útok íránskému režimu - ať už přímo nebo nepřímo. „I když na školu nezaútočil íránský režim, smrt dětí v Mínábu padá na jeho hlavu. Lidé nemají úkryty, internet je odstřižený, telefonní spojení přerušené, nikdo nedostal varování, aby neposílal děti do školy,“ napsal jeden z uživatelů na sociální sítě.
Tim Hawkins, mluvčí amerického Centrálního velitelství, které dohlíží na operace v regionu, uvedl, že armáda si je zpráv o civilních obětech vědoma. „Bereme je vážně a prošetřujeme je,“ řekl.
„Ochrana civilistů je důležitá a budeme i nadále přijímat všechna dostupná opatření, abychom minimalizovali riziko neúmyslného zranění,“ dodal.
Zásah školy podle listu Financial Times vyvolal rozhořčení mezi některými americkými politiky. Patří k nim Marjorie Taylor Greeneová – bývalá republikánská kongresmanka, která na začátku roku rezignovala na svůj mandát po rozporu s prezidentem Donaldem Trumpem
„Za tohle jsem nevedla kampaň. Za tohle jsem nedávala peníze. Za tohle jsem nehlasovala, ani ve volbách, ani v Kongresu. Je to srdcervoucí a tragické. A kolik dalších nevinných lidí ještě zemře? A co naše vlastní armáda? Takhle jsme si MAGA nepředstavovali. Hanba,“ napsala na X.
Íránský Červený půlměsíc uvedl, že při sobotních úderech bylo v zemi zabito 201 lidí a 747 utrpělo zranění. Neupřesnil, kolik z nich byli civilisté.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Spojené státy v sobotu společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Ty pokračují také v neděli. Írán v odvetě útočí
Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.