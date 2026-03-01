Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Autor:
  12:37
Tělo děvčátka ve školní uniformě pokryté krví, bezvládná ruka dítěte čouhající z trosek či hromada zaprášených školních aktovek. Záběry ukazují sobotní úder na základní školu v íránském Mínábu, při kterém podle místních úřadů zahynulo 108 lidí. Teherán odpovědnost za útok přičítá Izraeli a USA, někteří Íránci ale viní íránský režim.
Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském...

Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském Mínábu. (28. února 2026) | foto: ALI NAJAFI / ISNA / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Záběry z raketového zásahu základní školy v íránském Mínábu. (28. února 2026)
Záběry z raketového zásahu základní školy v íránském Mínábu. (28. února 2026)
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském...
76 fotografií

Na záběrech z incidentu je vidět kouř stoupající z budovy školy, zatímco se kolem sbíhají lidé a křičí. Ani USA, ani Izrael zatím útok na školu nepotvrdily a počet obětí není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Íránské úřady bilanci mrtvých a raněných v posledním dnu opakovaně měnily.

Zástupci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě v neděli uvedli, že zmobilizovaly své týmy a posílají je na místo tragédie.

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Íránský činitel stanici BBC řekl, že školu ve městě Mínáb v provincii Hormozgán zasáhla trojice raket. Škola se nachází asi 600 metrů od rozlehlé základny íránských revolučních gard.

Šéf provincie Hormozgán Mohammad Ashouri uvedl, že na místě bylo v době útoku asi 170 školaček. Dodal, že doufá, že záchranné operace najdou přeživší uvězněné pod troskami.

Naděje na změnu i strach z války. Obyčejní Íránci jsou ohledně úderů rozpolcení

Íránský prezident Masúd Pezeškján útok na školu označil za „barbarský čin“ a „další stránku na seznamu bezpočtu zločinů spáchaných agresory“.

Někteří Íránci ovšem připisují vinu za útok íránskému režimu - ať už přímo nebo nepřímo. „I když na školu nezaútočil íránský režim, smrt dětí v Mínábu padá na jeho hlavu. Lidé nemají úkryty, internet je odstřižený, telefonní spojení přerušené, nikdo nedostal varování, aby neposílal děti do školy,“ napsal jeden z uživatelů na sociální sítě.

Tim Hawkins, mluvčí amerického Centrálního velitelství, které dohlíží na operace v regionu, uvedl, že armáda si je zpráv o civilních obětech vědoma. „Bereme je vážně a prošetřujeme je,“ řekl.

„Ochrana civilistů je důležitá a budeme i nadále přijímat všechna dostupná opatření, abychom minimalizovali riziko neúmyslného zranění,“ dodal.

„Takhle jsme si MAGA nepředstavovali“

Zásah školy podle listu Financial Times vyvolal rozhořčení mezi některými americkými politiky. Patří k nim Marjorie Taylor Greeneová – bývalá republikánská kongresmanka, která na začátku roku rezignovala na svůj mandát po rozporu s prezidentem Donaldem Trumpem

„Za tohle jsem nevedla kampaň. Za tohle jsem nedávala peníze. Za tohle jsem nehlasovala, ani ve volbách, ani v Kongresu. Je to srdcervoucí a tragické. A kolik dalších nevinných lidí ještě zemře? A co naše vlastní armáda? Takhle jsme si MAGA nepředstavovali. Hanba,“ napsala na X.

200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Íránský Červený půlměsíc uvedl, že při sobotních úderech bylo v zemi zabito 201 lidí a 747 utrpělo zranění. Neupřesnil, kolik z nich byli civilisté.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.

Spojené státy v sobotu společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Ty pokračují také v neděli. Írán v odvetě útočí

Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.

Vstoupit do diskuse (62 příspěvků)

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  13:54

Chameneí šel do pekel. Íránci slaví i pláčou v ulicích, nejde signál ani internet

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...

Moderátor íránské státní televize se neubránil slzám, když četl zprávu o smrti ajatolláha Alího Chameneího. Také někteří Íránci napsali na sociálních sítích, že truchlí nad jeho skonem. Ale podle...

1. března 2026  13:41

Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) na České televizi řekl, že resort eviduje velké množství českých občanů, kteří se hlásí do systému DROZD. „Nejvíce...

1. března 2026  12:17,  aktualizováno  13:40

Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Americké a izraelské údery na Írán by měly trvat nejvýše několik dnů, předpokládá Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Nepředpokládá, že by se vojenský konflikt započatý v sobotu měl protáhnout na...

1. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:38

Proč útočily tak nezvykle ráno? USA a Izrael změnily čas úderu na Chameneího díky CIA

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...

Americká rozvědka CIA podle deníku The New York Times (NYT) věděla o tom, kde se bude nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí v sobotu ráno nacházet, což umožnilo americké a izraelské armádě na...

1. března 2026  13:02

Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském...

Tělo děvčátka ve školní uniformě pokryté krví, bezvládná ruka dítěte čouhající z trosek či hromada zaprášených školních aktovek. Záběry ukazují sobotní úder na základní školu v íránském Mínábu, při...

1. března 2026  12:37

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Útoky na Írán byly správné, tamní režim je brutální, shodli se Havlíček s Fialou

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Napětí na Blízkém východě po operaci Epická zuřivost (Epic Fury) ovládlo jako téma i nedělní Partii Terezie Tománkové. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i bývalý lídr opozice Petr Fiala (ODS) se v...

1. března 2026  11:24,  aktualizováno  12:26

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

1. března 2026  12:11

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  11:55

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X v neděli oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a...

1. března 2026  11:39

Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Premium
Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku

Alí Chameneí věděl, že jeho dny se krátí. Nejvyšší duchovní vůdce Íránu se proto od června minulého roku věnoval hledání následníka. Kdo přesně ho ve funkci nejvyššího duchovního vůdce nahradí, není...

1. března 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.