Naše ponorka potopila v Indickém oceánu íránskou válečnou loď, oznámil Pentagon

„Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v bezpečí mezinárodních vod. Namísto toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt,“ řekl Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.
|
USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili
O incidentu informovalo také srílanské námořnictvo, které zachytilo nouzový signál íránského plavidla Iris Dena vyslaný u pobřeží města Galle na jihozápadě země. Ostrovní stát na místo vyslal záchrannou misi, žádné plavidlo už ale v oblasti nenašla, jen velkou ropnou skvrnu a mrtvé i živé námořníky.
Podle srílanských úřadů na palubě íránské lodi, která směřovala z přístavu na východě Indie zpět do Íránu, bylo zřejmě 180 lidí, z nichž se zatím podařilo 32 zachránit. Nyní jsou v nemocnici v Galle.
|
Írán se pokusil zabít Trumpa, ale zničujícím způsobem vítězíme, prohlásil Hegseth
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.