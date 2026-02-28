Co je s Chameneím? Měl vystoupit v televizi, byl terčem izraelsko-amerických úderů

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí zatím nevystoupil v tamní televizi, přestože íránská stanice Al-Alám dříve avizovala, že promluví v řádu několika minut. Světová média v sobotu informovala, že duchovní vůdce byl mezi členy íránského vedení, kteří se stali terčem izraelských a amerických útoků.
Deník Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na své zdroje uvádí, že není jasné, v jakém stavu se 86letý Chameneí nachází. Fotografie z Teheránu zachycují, že při útoku byla patrně zničena jeho rezidence.

Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v rozhovoru stanici NBC News v sobotu řekl, že je Chameneí naživu. Agentura Reuters napsala, že ajatolláh je na bezpečném místě a že v Teheránu během úderu nebyl. Íránská státní média uvedla, že v pořádku je i prezident Masúd Pezeškján.

ONLINE: Mrtví v íránské škole i Sýrii. Teherán chce vše uklidnit, údery pokračují

Portál Times of Israel s odkazem na své zdroje v sobotu napsal, že Izrael při úderech v Íránu zřejmě zabil vrchního velitel íránských revolučních gard Mohameda Pakpoura. O život podle nich údajně přišli také íránský ministr obrany a šéf zpravodajské služby. Pakpour byl loni povýšen poté, co Izrael v červnu zabil jeho předchůdce Hosejna Salámího.

Chameneí v polovině února varoval, že Írán je připraven na odvetu proti americkému útoku. „Nebezpečnější než americká válečná loď je zbraň, která ji může poslat na dno moře. USA mohou být zasaženy tak silně, že se z toho nebudou moci vzpamatovat,“ prohlásil tehdy.

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Chameneí vládne zemi od roku 1989 a má poslední slovo ve všech záležitostech týkajících se národní bezpečnosti Íránu. Byl klíčovou postavou hnutí, které vedlo k svržení šáha během revoluce v roce 1979.

Co je s Chameneím? Měl vystoupit v televizi, byl terčem izraelsko-amerických úderů

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí zatím nevystoupil v tamní televizi, přestože íránská stanice Al-Alám dříve avizovala, že promluví v řádu několika minut. Světová média v sobotu...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  17:33

