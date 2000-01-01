náhledy
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí americké vojenské základny. V Íránu přišlo o život přes 500 lidí, z toho nejméně 40 představitelů islamistického režimu. V Dubaji ve Spojených arabských emirátech byl zasažen hotel Burdž Al-Arab i přístav Jebel Ali (na smímku).
Autor: 2026 Planet Labs PBC, Reuters
Americká a izraelská operace začala raketovým úderem na íránské vedení v centru Teheránu. Z areálu nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího stále stoupá kouř. Chameneí při útoku zahynul.
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Izrael a USA následně udeřily na další cíle napříč Íránem. Útoky zasáhly řadu vojenských základen a objektů po celé zemi.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Americké síly se zaměřily také na íránské námořnictvo. Velení USA informovalo o potopení devíti íránských armádních plavidel.
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Řada satelitních snímků zachytila hořící íránská plavidla na námořní základně Konarak na jihu země.
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Další snímek ukazuje škody na nedaleké letecké základně, kde přesně naváděná munice zasáhla hangáry. V téže oblasti utrpěla rozsáhlé škody také íránská základna dronů.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Írán vyslal množství dronů a raket směrem k Izraeli a k americkým vojenským základnám v Bahrajnu, Kuvajtu a Kataru. Protivzdušná obrana mnoho dronů zneškodnila, několik z nich ale zasáhlo americkou námořní základnu Páté flotily v bahrajnském hlavním městě Manámě.
Autor: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V Dubaji trosky íránského dronu poškodily ikonický hotel Burdž al-Arab. Zasáhly také další budovy ve městě.
Autor: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejsilnější zbraně Íránu představují rakety dlouhého doletu. Příslušníci revolučních gard ukryli tyto střely hluboko v horských tunelech. Snímky pořízené v horách severního Íránu naznačují, že vlna útoků zasáhla některé z nich.
Autor: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Zničit se při americko-izraelských operacích podařilo také radarový systém na letecké základně Zahedán v Íránu.
Autor: VANTOR, Reuters
Po smrti Chameneího vyhlásil Írán čtyřicetidenní státní smutek. Satelitní snímky z neděle ukázaly, jak se truchlící shromáždili na teheránském náměstí Enghelab.
Autor: SATELLITE IMAGE (C)2025 VANTOR / HANDOUT / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghaí řekl, že Írán bude pokračovat v boji proti „zahraniční agresi a zahraniční nadvládě“.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz