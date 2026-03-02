|
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...
V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu, přepravilo je z Ománu
V Praze přistálo dnes po 02:00 ráno první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil...
Situace na Blízkém východě škodí lodním dopravcům. Přišli o krytí válečných rizik
Na útok Spojených států a Izraele na Írán i následnou odvetu Teheránu hbitě reagují velké námořní pojišťovny. Kvůli trvajícímu válečnému konfliktu na Blízkém východě s účinností od 5. března ruší...
Jak jste na tom s porozuměním textu? Test nanečisto z přijímaček to ukáže
TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, Playstation, hry na mobilu... Dnešním dětem se nelze divit, že čtou mnohem méně než jejich rodiče, pro něž byl vrchol digitálních atrakcí vlk chytající vajíčka....
Obchodování s lidmi je v Česku na vzestupu a přesouvá se na internet
V České republice stoupl podle posledních zveřejněných dat počet případů obchodování s lidmi, přičemž ženy často končí v nucené prostituci. Nově jsou do Česka za tímto účelem častěji lákány ženy...
V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!
Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...
Po roce a půl znovu rakety z Libanonu. Írán chce válku v celém regionu, soudí Izraelci
Od naší spolupracovnice v Izraeli Jedna ráno. Zase sirény. Vybíhám z bytu a na chodbě stojí moje sedmdesátiletá sousedka Tova, zmatená. „Co se děje? Vždyť nepřišlo varování, že bude útok...“
Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí
Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...
Znali Teherán jako Jeruzalém. Jak dopravní kamery pomohly zabít Chameneího
Izraelská tajná služba mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. Nabourala se do dopravních kamer v Teheránu, což Mossadu společně s americkou CIA...
Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků do Íránu
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, přičemž nevyloučil i pozemní intervenci. Podle USA byla zničena celá flotila 11 íránských lodí v...
Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo
Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi...
Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit
České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...
Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci
Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....