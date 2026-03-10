Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy

Podle některých svědků patřily noční útoky na Teherán a město Karadž k nejhorším za dosavadních jedenáct dní trvající války, píše deník The New York Times (NYT). „Vypadá to, že útočí všude – na domy, školy, mešity i nemocnice. Pokud budou Teherán takhle bombardovat dalších deset dní, nic z něj nezbude,“ řekl listu tamní obyvatel Džavád.
Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku americko-izraelské ofenzivy.
Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), sídlící v USA, v pondělí potvrdila útok na zdravotní centrum v Teheránu, sportovní stadion ve městě Jazd a dvě muzea v Isfahánu.
Každý izraelsko-americký útok na hustě osídlenou metropoli s téměř 10 miliony obyvatel si vyžádá civilní oběti, uvedl v úterý portál Deutsche Welle (DW). Mezi důvody zmínil nedostatek možností, jak se chránit, protože íránské úřady nespouštějí poplachové sirény a lidé velmi často nemají možnost schovat se v krytech.
Izraelsko-americké útoky v úterý poničily letiště ve městě Kermán na jihu země. Podle agentury Tasním útoky zničily dvě stará letadla, která již byla mimo provoz. Deník L’Orient-Le Jour upozornil, že USA a Izrael od začátku války zasáhly již několik mezinárodních letišť, včetně jednoho v Mehrábádu a Teheránu.
Údery poškodily Golestánský palác v Teheránu
Izraelská armáda uvedla, že z noci na úterek zaútočila na Teheránskou univerzitu imáma Husajna. Tvrdí, že univerzita sloužila jako vojenské zařízení íránských revolučních gard, což z ní činilo „legitimní cíl“.
Nedávné izraelské útoky z minulého týdne na ropné rafinerie v Teheránu způsobily nad městem silný černý déšť, jehož toxicity se mnozí obyvatelé obávají. Videa z místa zachycují obrovské plameny a valící se kouř nad ropnými sklady.
Obavy z vážných následků války vyjádřilo také UNESCO, do jehož seznamu světového dědictví patří Golestánský palác v Teheránu, který byl kvůli útokům poškozen.
Stanice BBC v úterý potvrdila více než 119 útoků na Írán, včetně nejméně 56 z nich cílených na Teherán. Body vyznačené na mapě ukazují izraelsko-americké útoky napříč celým Teheránem, včetně měst Tabríz, Isfahán, Jazd, Natanz a dalších.
Důkazy ověřené pomocí satelitních snímků, které BBC zkoumala od začátku války zahájené 28. února, ukazují poškození jaderného zařízení v Natanzu. Nejméně jedenáct íránských námořních plavidel bylo poškozeno nebo zničeno při útocích na námořní základny Konárak a Bandar-Abbás. USA uvedly, že jich potopily více než třicet.
Íránský Červený půlměsíc oznámil, že počet obětí izraelsko-amerických útoků na Írán vzrostl na 1332. Organizace HRANA v pondělí uvedla, že počet obětí útoků na Írán je 1761, včetně 194 dětí. Většina jsou civilisté.
Organizace také v pondělí zaznamenala 285 útoků v 17 provinciích. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo 11 civilistů a sedm amerických vojáků při íránském úderu v Kuvajtu a Saúdské Arábii.