Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy

  18:24
Pokračující americko-izraelské útoky na Írán zabily desítky lidí. V Teheránu se během úterka ozývaly silné exploze. Útok na obytnou budovu ve východní části města si vyžádal nejméně 40 obětí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák. Zásah utržilo také letiště ve městě Kermán na jihu země.

Podle některých svědků patřily noční útoky na Teherán a město Karadž k nejhorším za dosavadních jedenáct dní trvající války, píše deník The New York Times (NYT). „Vypadá to, že útočí všude – na domy, školy, mešity i nemocnice. Pokud budou Teherán takhle bombardovat dalších deset dní, nic z něj nezbude,“ řekl listu tamní obyvatel Džavád.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku americko-izraelské ofenzivy.

Abyste sám nebyl eliminován. Írán pohrozil Trumpovi likvidací, ten připustil jednání

Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), sídlící v USA, v pondělí potvrdila útok na zdravotní centrum v Teheránu, sportovní stadion ve městě Jazd a dvě muzea v Isfahánu.

Každý izraelsko-americký útok na hustě osídlenou metropoli s téměř 10 miliony obyvatel si vyžádá civilní oběti, uvedl v úterý portál Deutsche Welle (DW). Mezi důvody zmínil nedostatek možností, jak se chránit, protože íránské úřady nespouštějí poplachové sirény a lidé velmi často nemají možnost schovat se v krytech.

Izraelsko-americké útoky v úterý poničily letiště ve městě Kermán na jihu země. Podle agentury Tasním útoky zničily dvě stará letadla, která již byla mimo provoz. Deník L’Orient-Le Jour upozornil, že USA a Izrael od začátku války zasáhly již několik mezinárodních letišť, včetně jednoho v Mehrábádu a Teheránu.

Údery poškodily Golestánský palác v Teheránu

Izraelská armáda uvedla, že z noci na úterek zaútočila na Teheránskou univerzitu imáma Husajna. Tvrdí, že univerzita sloužila jako vojenské zařízení íránských revolučních gard, což z ní činilo „legitimní cíl“.

Nedávné izraelské útoky z minulého týdne na ropné rafinerie v Teheránu způsobily nad městem silný černý déšť, jehož toxicity se mnozí obyvatelé obávají. Videa z místa zachycují obrovské plameny a valící se kouř nad ropnými sklady.

Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

Obavy z vážných následků války vyjádřilo také UNESCO, do jehož seznamu světového dědictví patří Golestánský palác v Teheránu, který byl kvůli útokům poškozen.

Stanice BBC v úterý potvrdila více než 119 útoků na Írán, včetně nejméně 56 z nich cílených na Teherán. Body vyznačené na mapě ukazují izraelsko-americké útoky napříč celým Teheránem, včetně měst Tabríz, Isfahán, Jazd, Natanz a dalších.

Útok proti Íránu

Transparent zobrazující nového íránského nejvyššího vůdce Modžtábu Chameneího visí na budově v Teheránu. (10. března 2026)
Muž prochází kolem trosek roztroušených po podlaze Golestanského paláce, památky světového dědictví UNESCO, poté, co byl palác poškozen během amerických a izraelských náletů na Teherán. (4. března 2026)
Lidé se v Teheránu shromáždili na demonstraci na podporu ajatolláha Mojtáby Chameneího. (9. března 2026 )
Záchranáři pracují v troskách obytných budov po leteckých útocích ve čtvrti Resalat v Teheránu. (9. března 2026)
52 fotografií

Důkazy ověřené pomocí satelitních snímků, které BBC zkoumala od začátku války zahájené 28. února, ukazují poškození jaderného zařízení v Natanzu. Nejméně jedenáct íránských námořních plavidel bylo poškozeno nebo zničeno při útocích na námořní základny Konárak a Bandar-Abbás. USA uvedly, že jich potopily více než třicet.

Íránský Červený půlměsíc oznámil, že počet obětí izraelsko-amerických útoků na Írán vzrostl na 1332. Organizace HRANA v pondělí uvedla, že počet obětí útoků na Írán je 1761, včetně 194 dětí. Většina jsou civilisté.

Organizace také v pondělí zaznamenala 285 útoků v 17 provinciích. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo 11 civilistů a sedm amerických vojáků při íránském úderu v Kuvajtu a Saúdské Arábii.

