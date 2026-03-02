ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací

Stovky izraelských letadel v pondělí zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok na vysoce postaveného člena Hizballáhu. Íránské revoluční gardy naopak oznámily, že odpálily salvu raket na izraelská města Tel Aviv, Haifa, a východní Jeruzalém.
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)

foto: Majid AsgaripourReuters

Stíhačka vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri na Kypru. (2. března...
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...
Kouř stoupající u americké ambasády po íránském útoku v Kuvajtu. (2. března...
Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...
Po sobotních americko-izraelských úderech na Írán vyjádřil Hizballáh solidaritu s Teheránem a v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího zaútočil pomocí dronů a střel na izraelské území.

Je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Nový izraelský úder se v pondělí ráno zaměřil na jižní předměstí Bejrútu. Defrin uvedl, že Íránem podporované hnutí Hizballáh zaplatí za své útoky na Izrael vysokou cenu. „Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Věděli přesně, co dělají. Varovali jsme je,“ řekl mluvčí.

Podle druhého mluvčího izraelské armády Nadava Šošaniho zatím izraelská armáda nemá v plánu pozemní invazi do Libanonu, jakou podnikla předloni v září.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na síti X napsal, že dalším cílem je šéf Hizballáhu Naím Kásim. „Hizballáh draze zaplatí za své útoky proti Izraeli. Kásim, který se rozhodl zaútočit pod tlakem Íránu, je nyní cílem, který má být eliminován,“ uvedl. Dodal, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídili izraelské armádě, aby proti Hizballáhu podnikla rázné kroky.

Američanům se v Kuvajtu zřítilo několik stíhaček, zasáhla je protivzdušná obrana

Izraelské údery na Libanon si v pondělí ráno podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných. Po nejnovějších izraelských útocích tak vzrostl počet obyvatel, kteří museli opustit své domovy.

Deník L’Orient-Le Jour (OLJ) s odvoláním na telegramový kanál napojený na syrské bezpečnostní složky uvedl, že v průběhu několika hodin dnes před izraelským bombardováním uprchly do Sýrie tisíce Libanonců.

Útok na Írán

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že zahájily raketový útok na několik měst v Izraeli. „Mezi cíli této desáté salvy byl vládní komplex sionistického (izraelského) režimu v Tel Avivu, útoky na vojenská a bezpečnostní centra v Haifě a úder proti východnímu Jeruzalému,“ uvedla armáda islámské republiky v prohlášení vysílaném ve státní televizi. Armáda dále uvedla, že při útoku použila balistické rakety typu Chajbár.

Podle íránské agentury Fars byly cílem raketových útoků kanceláře Benjamina Netanjahua a velitelství izraelského letectva.

