Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

Íránské námořnictvo ve středu oznámilo, že majitelé plavidel musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je.
Íránské ozbrojené síly ve středu rovněž uvedly, že budou nadále podporovat hnutí odporu v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku.
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ve středu v provincii Fárs na jihu země sestřelily dron Hermes 900. „Jakékoli narušení vzdušného prostoru se setká s ráznou odpovědí,“ uvedly. Dron Hermes 900 používá mimo jiné i Izrael.
Devět dronů v uplynulých hodinách zneškodnila i saúdskoarabská protivzdušná obrana, píše agentura Reuters, aniž by uvedla, odkud byly drony vyslány. V minulých týdnech nicméně na Saúdskou Arábii útočil drony Írán.
Spojené státy i Írán označily dohodu o příměří za své vítězství. Íránské ozbrojené síly ale ve středu varovaly, že na jakékoliv obnovené útoky ze strany USA či Izraele odpoví s ještě větší silou.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf ve středu varoval, že případy porušování příměří, které jsou z Blízkého východu hlášeny, podkopávají mírový proces. Zároveň vyzval všechny strany zapojené do konfliktů v regionu, aby byly zdrženlivé a přijaté dvoutýdenní příměří dodržovaly.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí si kvůli izraelskému porušování příměří v Íránu a Libanonu telefonoval s náčelníkem pákistánských ozbrojených sil Asime Munírem.
Poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že se příměří na válku v Libanonu nevztahuje, provedlo ve středu odpoledne izraelské letectvo dosud největší vlnu vzdušných úderů na libanonském území od počátku nynějšího konfliktu.
Írán v Libanonu podporuje hnutí Hizballáh, v Jemenu húsíjské povstalce, v Iráku řadu šíitských milic včetně Katáib Hizballáh a na Izraelem okupovaných územích ozbrojené skupiny Hamás a Palestinský islámský džihád.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února, zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Hizballáh se do konfliktu zapojil vzdušnými údery na Izrael 2. března.