Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

Autor:
16:54 aktualizováno 17:14
Írán ve středu zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil podmínky příměří. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou. Podle Islámábádu se příměří vztahuje i na spojence obou zemí a zahrnuje celý region Blízkého východu. Podle Izraele se ale dohoda nevztahuje na Libanon.
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po...
Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Lidé se shromažďují v Teheránu v Íránu po oznámení dvoutýdenního příměří v...
58 fotografií

Íránské námořnictvo ve středu oznámilo, že majitelé plavidel musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je.

Íránské ozbrojené síly ve středu rovněž uvedly, že budou nadále podporovat hnutí odporu v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku.

Íránské revoluční gardy tvrdí, že ve středu v provincii Fárs na jihu země sestřelily dron Hermes 900. „Jakékoli narušení vzdušného prostoru se setká s ráznou odpovědí,“ uvedly. Dron Hermes 900 používá mimo jiné i Izrael.

Devět dronů v uplynulých hodinách zneškodnila i saúdskoarabská protivzdušná obrana, píše agentura Reuters, aniž by uvedla, odkud byly drony vyslány. V minulých týdnech nicméně na Saúdskou Arábii útočil drony Írán.

Spojené státy i Írán označily dohodu o příměří za své vítězství. Íránské ozbrojené síly ale ve středu varovaly, že na jakékoliv obnovené útoky ze strany USA či Izraele odpoví s ještě větší silou.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf ve středu varoval, že případy porušování příměří, které jsou z Blízkého východu hlášeny, podkopávají mírový proces. Zároveň vyzval všechny strany zapojené do konfliktů v regionu, aby byly zdrženlivé a přijaté dvoutýdenní příměří dodržovaly.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí si kvůli izraelskému porušování příměří v Íránu a Libanonu telefonoval s náčelníkem pákistánských ozbrojených sil Asime Munírem.

Poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že se příměří na válku v Libanonu nevztahuje, provedlo ve středu odpoledne izraelské letectvo dosud největší vlnu vzdušných úderů na libanonském území od počátku nynějšího konfliktu.

Írán v Libanonu podporuje hnutí Hizballáh, v Jemenu húsíjské povstalce, v Iráku řadu šíitských milic včetně Katáib Hizballáh a na Izraelem okupovaných územích ozbrojené skupiny Hamás a Palestinský islámský džihád.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února, zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Hizballáh se do konfliktu zapojil vzdušnými údery na Izrael 2. března.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

8. dubna 2026  16:14,  aktualizováno  17:07

Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

Sledujeme online
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

Írán zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil podmínky příměří. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní klid...

8. dubna 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.