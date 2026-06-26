Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Írán v Hormuzu porušil příměří, míní Trump. Lodě se tu opět bojí proplouvat

Autor: ,
  19:13
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...

Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026) | foto: AP

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)
Kontejnerová loď Ever Lovely (8. listopadu 2016)
Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
19 fotografií
Útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu v pátek americký prezident Donald Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Neuvedl, kdy se útok stal, jeho popis se ale podobá informacím známým o čtvrtečním incidentu. Obnovení plavby v Hormuzském průlivu je jedním z bodů červnového memoranda mezi USA a Íránem.

Trump na síti Truth Social napsal, že Írán zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly. Plavidlo, které prezident označil za „velmi nákladnou přepravní lodí“, však jeden dron zasáhl. „Samozřejmě se jedná o hloupé porušení dohody o příměří,“ uvedl Trump.

Írán se k útoku přímo nepřihlásil. Jeho úřad pro plavbu Hormuzským průlivem však po incidentu uvedl, že nemůže zaručit bezpečnost lodí plujících mimo dohodnuté časy a mimo vytyčené koridory.

Útok na loď zvýšil napětí v Hormuzu, tankery ale průlivem proplouvají dál

Podle britské agentury UKMTO, která o zasažení lodi neznámým projektilem ve čtvrtek informovala, se incident stal nedaleko ománských břehů. Incident vyvolal obavy o bezpečnost plavby po této námořní trase.

To vedlo Mezinárodní námořní organizaci k pozastavení jejího programu, který usnadňuje odplutí lodí uvázlých v oblasti kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.

Memorandum o porozumění je porážkou USA, prohlásil íránský vyjednavač

Podle údajů platformy Kpler provoz nákladních lodí v Hormuzu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.

Dohoda mezi USA a Íránem počítá s obnovením plavby skrze Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Klaus a Okamura promluvili na konferenci AfD. Snad konečně zvítězí, popřáli

Bývalý český prezident Václav Klaus vystupuje na kongresu německé strany AfD v...

Český exprezident Václav Klaus a předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v pátek vystoupili na konferenci, kterou v Berlíně uspořádala strana Alternativa pro Německo (AfD). Klaus odsoudil...

26. června 2026  18:50

Dvě nehody zastavily provoz na D10 u Benátek nad Jizerou

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku uzavřely ve směru na Mladou Boleslav dvě dopravní nehody se třemi osobními a jedním nákladním autem. Záchranáři měli v péči jednu ženu, po...

26. června 2026  18:33

Teplotní peklo lámalo opět rekordy. Čtyřicítky si razí cestu do centra Evropy

V Británii vydala meteorologická služba Met Office výstrahy kvůli extrémnímu...

Zhruba týden už sužují Evropu tropická vedra. V pátek opět se bořily teplotní rekordy na několika místech v Evropě. Ve Velké Británii padl třetí den teplotní rekord za měsíc červen, kdy na východě...

26. června 2026  17:27,  aktualizováno  18:28

Hrozí i více než 41 stupňů. Meteorologové řekli, kde čekají o víkendu nejvyšší teploty

Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...

Absolutní český teplotní rekord ze srpna 2012, kdy tropické počasí dosahovalo 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i neděli. Maximální naměřená teplota by se mohla o...

26. června 2026  14:28,  aktualizováno  18:25

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, z výšky padaly už jen jeho trosky

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, rozpadlo se na kusy

Do nejvyšší budovy v Pekingu v pátek narazilo malé letadlo. S odvoláním na svědky o tom informují tiskové agentury, tamní úřady se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Na zveřejněném videu, které koluje...

26. června 2026  17:43

Hořící Moskva je pro Rusy apokalypsa. Ale stejně se nevzbouří, píše ruský historik

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Válka dorazila naplno do Moskvy a Rusové si připomínají katastrofu roku 1812. Dá se čekat, že se postaví proti Putinově režimu? Spíš ne. „Ruská společnost je natolik amorfní a podřízená, že snese...

26. června 2026  17:12

Auto vyjde levněji než letadlo. Nehoda v zahraničí vás však může stát miliony

Ve spolupráci
Dovolená autem zůstává i letos jedním z nejlevnějších způsobů cestování k moři.

Dovolená autem zůstává i letos jedním z nejlevnějších způsobů cestování k moři. Kdo cestuje s celou rodinou, může oproti letadlu ušetřit tisíce korun, navíc nemusí řešit pohodlí ani limity zavazadel....

26. června 2026

Koalice chce snadnější výměny úředníků. Riskujete ztrátu miliard eur, řekl Hřib

Zleva ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), ministryně pro místní...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Má usnadnit výměnu státních úředníků. Jejich zaměstnávání se bude více blížit běžnému pracovnímu poměru....

26. června 2026,  aktualizováno 

Policie znovu hledala nebezpečnou ženu s nožem, našli ji na nádraží

Policejní auto.

Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné pětatřicetileté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie tak...

26. června 2026  13:49,  aktualizováno  16:43

Majitel domu tasil na zloděje meč. Lapka mu ujel na kole, zapomněl si ale mobil

Ilustrační snímek

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele domu v Pardubicích, když se vracel domů. Zjistil totiž, že dveře u hlavního vchodu jsou vypáčené a uvnitř je zloděj. Mezi muži se pak strhla bitka, při které...

26. června 2026  16:19

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních

Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný...

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos v Zámeckých lázních představí nový festivalový klub BADEN powered by Visa. Koncept slibuje, že propojí kulturní program s moderními...

26. června 2026  16:16

Vlna veder síť neohrozí, hlásí energetici. Klimatizace ji zatíží jen o pár procent

elektrické vedení - ilustrační foto

Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizaci zvýšilo spotřebu elektřiny proti normálu v období provozní špičky zhruba o jedno až dvě procenta. Zatížení sítí...

26. června 2026  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.