Írán v Hormuzu porušil příměří, míní Trump. Lodě se tu opět bojí proplouvat

Trump na síti Truth Social napsal, že Írán zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly. Plavidlo, které prezident označil za „velmi nákladnou přepravní lodí“, však jeden dron zasáhl. „Samozřejmě se jedná o hloupé porušení dohody o příměří,“ uvedl Trump.
Írán se k útoku přímo nepřihlásil. Jeho úřad pro plavbu Hormuzským průlivem však po incidentu uvedl, že nemůže zaručit bezpečnost lodí plujících mimo dohodnuté časy a mimo vytyčené koridory.
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Podle britské agentury UKMTO, která o zasažení lodi neznámým projektilem ve čtvrtek informovala, se incident stal nedaleko ománských břehů. Incident vyvolal obavy o bezpečnost plavby po této námořní trase.
To vedlo Mezinárodní námořní organizaci k pozastavení jejího programu, který usnadňuje odplutí lodí uvázlých v oblasti kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.
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Podle údajů platformy Kpler provoz nákladních lodí v Hormuzu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.
Dohoda mezi USA a Íránem počítá s obnovením plavby skrze Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.