USA při útoku na tanker u Ománu zabily tři Indy. Posádka nás neuposlechla, tvrdí

Dillí si kvůli incidentu předvolalo zástupce velvyslanectví USA v Indii, aby vyjádřilo svůj důrazný protest.
Podle oblastního velitelství amerických sil (CENTCOM) tanker, plující pod vlajkou Palau, převážel íránskou ropu. „Americké letadlo vypálilo přesně naváděnou střelu do strojovny lodi poté, co posádka opakovaně odmítla uposlechnout pokynů amerických sil,“ uvedlo velitelství.
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Indické ministerstvo zahraničí informovalo, že na palubě tankeru Settebello bylo 24 Indů, z nichž 21 bylo zachráněno. Zbylí tři byli po útoku pohřešováni, později ale byla jejich těla nalezena a identifikována.
Podle britské agentury pro námořní bezpečnost UKMTO se incident stal asi 35 kilometrů severovýchodně od ománského přístavu Suhár.
USA zasáhly také nákladní loď
Teherán ve čtvrtek oznámil, že USA zasáhly v Ománském zálivu nákladní loď, která převážela „základní zboží“ z ománského přístavu Chasab. Incident se stal devět kilometrů od přístavu a všech pět členů posádky zachránila plavidla, která v té době plula okolo, uvedla íránská agentura Mehr.
Indické velvyslanectví v Ománu zároveň informovalo o jiném, blíže nespecifikovaném incidentu ze čtvrtečního rána, který se stal u ománského přístavu Šinás. Neuvedlo ale, zda na palubě lodi byli indičtí občané. Podle indické odborové organizace námořníků se jedná o plavidlo MT Jalveer, píše agentura Reuters.
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Spojené státy zahájily námořní blokádu Íránu začátkem dubna, jejím deklarovaným cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.
Teherán již od začátku války, kterou 28. února zažehly americko-izraelské útoky na Írán, omezuje námořní dopravu v Hormuzském průlivu, který je důležitou trasou pro pro vývoz ropy a zemního plynu vytěžených v zemích Perského zálivu.