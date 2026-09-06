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Pravidla hry se změnila, Američané by si to měli uvědomit, zní z Íránu

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  13:47
Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026) | foto: Profimedia.cz

Spojené státy obnovily útoky na Írán po téměř měsíci bez bojů. (2. září 2026)
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Spojené státy obnovily útoky na Írán po téměř měsíci bez bojů. (2. září 2026)
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
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Spojené státy by si, dříve než bude pozdě, měly uvědomit, že pravidla hry ve válce s Íránem se změnila, uvedl v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Hlavní íránský vyjednavač reagoval na sobotní útoky americké armády na tři íránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu.

„Američané jistě pochopili, že éra přiměřených reakcí skončila. Jakákoli agrese proti zájmům a bezpečnost Íránu se setká s rychlejší, silnější a bolestivější odpovědí,“ uvedl předseda parlamentu.

Írán v neděli informoval, že zaútočil na americké vojenské plavidlo, které se pokusilo vplout do Hormuzského průlivu.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v sobotu sdělilo, že americká letadlová loď a torpédoborec se při hlídkování v oblasti vyhnuly „několika nevyprovokovaným útokům“ ze strany íránských revolučních gard, při nichž nebyl nikdo zraněn.

V reakci americké síly vyřadily z provozu dva íránské ropné tankery a třetí, který nevezl náklad, zcela zničily, uvedlo velení ve zprávě zveřejněné na síti X.

CENTCOM tvrdí, že zasažené tankery patřily k íránské stínové flotile, která pomáhá financovat íránské Revoluční gardy a její spojence v regionu. Íránské ministerstvo zahraničí americké útoky odsoudilo a označilo je za „nelegální a agresivní činy.“

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