Pravidla hry se změnila, Američané by si to měli uvědomit, zní z Íránu

„Američané jistě pochopili, že éra přiměřených reakcí skončila. Jakákoli agrese proti zájmům a bezpečnost Íránu se setká s rychlejší, silnější a bolestivější odpovědí,“ uvedl předseda parlamentu.
Írán v neděli informoval, že zaútočil na americké vojenské plavidlo, které se pokusilo vplout do Hormuzského průlivu.
Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v sobotu sdělilo, že americká letadlová loď a torpédoborec se při hlídkování v oblasti vyhnuly „několika nevyprovokovaným útokům“ ze strany íránských revolučních gard, při nichž nebyl nikdo zraněn.
V reakci americké síly vyřadily z provozu dva íránské ropné tankery a třetí, který nevezl náklad, zcela zničily, uvedlo velení ve zprávě zveřejněné na síti X.
CENTCOM tvrdí, že zasažené tankery patřily k íránské stínové flotile, která pomáhá financovat íránské Revoluční gardy a její spojence v regionu. Íránské ministerstvo zahraničí americké útoky odsoudilo a označilo je za „nelegální a agresivní činy.“