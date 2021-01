Jeden špatný tah... Napětí mezi Íránem a Amerikou nebezpečně graduje

Asi třicet kilometrů severně od šíitského svatého města Kom se nachází nejstřeženější lokalita íránského režimu. Jeho nejmodernější jaderné zařízení Fordo je ukryto hluboko pod zemí na základně Íránských revolučních gard.

Přísně střežený provoz by mohl zničit jen několikanásobný úder těmi největšími bombami určenými k ničení podzemních bunkrů, které mají Američané v arzenálu. Posledních pět let tamní centrifugy na obohacování uranu zahálely, v pondělí se však rozjely naplno.

„Před několika minutami jsme začali v komplexu ve Fordo proces obohacování uranu na dvacet procent,“ uvedl mluvčí vlády Ali Rabiei. To sice k výrobě bomby nestačí, naznačuje to však, že íránský jaderný program není výlučně mírový, jak tvrdí Teherán. A především je to zatím nejkřiklavější porušení jaderné dohody z roku 2015.



Spuštění šesti kaskád odstředivek v závodě Fordo můžeme chápat i jako poslední eskalaci napětí, které kolem Íránu v posledních dnech panuje. Množí se obavy, zda se konfrontace s USA a jeho spojenci nemůže v posledních dnech vlády Donalda Trumpa posunout k vojenskému konfliktu.

„Jeden jediný špatný tah – nebo záměrná provokace – mají potenciál rozpoutat válku,“ píše ve své analýze agentura AP. „Představitelé americké armády se obávají scénáře, v němž by Írán provedl útok na americké cíle například v Iráku nebo jinde v regionu. To by Trumpa přimělo k odvetě a mohlo vést k eskalaci, která by zažehla větší konflikt.“

Výbušné výročí

Faktem je, že v poslední době nemine den, kdy by se vztahy mezi Washingtonem a Teheránem nepropadly zase o trochu hlouběji.

V pondělí revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu jihokorejský tanker Hankuk Chemi s nákladem etanolu. Oficiálně kvůli znečišťování moře, světové agentury ovšem upozorňují na fakt, že Teherán v těchto dnech vyjednává se Soulem o uvolnění sedmi miliard dolarů blokovaných v jihokorejských bankách na základě amerických sankcí.

O den dříve příslušníci Íránem sponzorovaných milic v Iráku bouřlivě demonstrovali proti „Velkému Satanovi“ při příležitosti výročí vraždy generála Kásema Solejmáního, který před rokem zemřel při americkém náletu nedaleko Bagdádu.



Američtí diplomaté se obávali, zda na americké cíle v Iráku opět nezačnou pršet rakety, jako tomu bylo po Sulejmáního smrti. Naposledy v polovině listopadu se terčem stala americká ambasáda v Bagdádu. K útoku se přihlásila šíitská bojůvka Ašab al-Kahf řízená z Teheránu.

Kromě ohnivých hesel však o tomto víkendu ze strany iráckých milic zaznívala spíše zdrženlivost. „Nevstoupíme na ambasádu zla, nesvrhneme vládu. Na to je dost času,“ prohlásil vůdce uskupení Kataíb Hizballáh, které Washington vede na seznamu teroristických organizací.

Pozor na izraelské provokace, zní z Teheránu

Pokud na americké cíle někdo zaútočí, budou to izraelští agenti, uvedl šéf íránské diplomacie Džavád Zaríf. „Zpravodajské informace z Iráku naznačují, že izraelští agenti-provokatéři chystají útoky proti Američanům – aby odcházejícímu Trumpovi poskytli falešný casus belli,“ napsal Zaríf na Twitter.

Izrael hraje v íránské partii klíčovou roli. Když před měsícem při atentátu zahynul špičkový íránský jaderný vědec Mohsen Fahrízádeh, Teherán z jeho vraždy obvinil židovský stát. Izrael to nekomentuje, podle expertů však už několik let vede program cílené likvidace íránských jaderných vědců.

Fahrízádeh se podle všeho stal jeho nejvýše postavenou obětí a vzhledem k blízké spolupráci amerických a izraelských tajných služeb je nepravděpodobné, že by ho Mosad zlikvidoval bez vědomí Langley.

Otázkou je, jestli se izraelský premiér Benjamin Netanjahu ještě před tím, než jeho velký spojenec vyklidí Oválnou pracovnu, neodhodlá k dalšímu preventivnímu útoku: například proti jadernému komplexu Fordo.



Precedent by tady byl: v roce 1981 izraelské letectvo během riskantní operace Babylon rozbombardovalo reaktor v iráckém Osiraku. A před třinácti lety jeho stroje F-16 a F-15 zlikvidovaly jaderné zařízení syrského režimu nedaleko Dajr az-Zauru.

Netanjahu v pondělí po spuštění centrifug ve Fordo naznačil, že jeho vláda tomu nebude nečinně přihlížet. „Izrael nedovolí Íránu vyrobit jadernou zbraň,“ vzkázal izraelský premiér teokratickému režimu v Teheránu.

Co udělá Trump?

Trumpova administrativa zatím reaguje demonstrací síly. Minulý týden poslala nad Perský záliv dva těžké bombardéry B-52, které startovaly ze základy Mimot v Severní Dakotě a prolétly v těsné blízkosti vzdušného prostoru Islámské republiky.

V neděli pak šéf Pentagonu Christopher C. Miller nařídil plavidlu USS Nimitz, aby se vrátilo do Perského zálivu. Učinil tak jen tři dny poté, co posádka nejstarší americké letadlové lodi dostala rozkaz vrátit se domů z dlouhého nasazení na Blízkém východě, v jehož rámci se podílela na stahování vojáků z Iráku, Afghánistánu a Somálska.

3. ledna 2021

Trump sice kritizuje nekonečné americké války na Blízkém východě, podle některých expertů však není vyloučené, že se během posledních dvou týdnů v úřadě nechá Izraelem či Saúdskou Arábií přesvědčit k nějaké formě vojenské akce proti Íránu.



„Trump se ke konci mandátu chová jako raněné zvíře zahnané do rohu. Zbývá mu pár týdnů a všichni vědí, že se může zachovat naprosto nevypočitatelně,“ řekl portálu al Džazíra odborník na Írán a americkou zahraniční politiku Danny Postel. „Je možné, že toho nejbezohlednějšího a nejšílenějšího činu jsme se z jeho strany ještě nedočkali.“

Výzva pro Bidena

Íránský problém každopádně s Trumpovým odchodem z funkce nezmizí. Joe Biden se bude muset vypořádat nejen s následky jeho politiky „maximálního tlaku“, ale i provokativními kroky teheránského režimu, který si před mocenskou obměnou ve Washingtonu chce vytvořit co největší manévrovací prostor.

Biden bude chtít Íránce opět dostat k jednacímu stolu a donutit je dodržovat podmínky jaderné dohody uzavřené za vlády svého bývalého šéfa Baracka Obamy, od které Trump odstoupil. A pokud možno ji použít i k okleštění íránského vlivu v sousedních zemích.

Teherán zatím tvrdí, že jednání jsou možná pouze pokud se USA opět připojí k dohodě a zruší veškeré sankce, které na něj během posledních dvou let uvalila Trumpova administrativa. Spuštění odstředivek ve Fordo tak lze chápat jako předehru diplomatických tanců s příštím americkým prezidentem i zbývajícími signatáři jaderné dohody.



„Hlavní signál, který tím Íránci chtějí vyslat Bidenově administrativě a evropským zemím je, že Írán nebude jen tak sedět s rukama v klíně a čekat, až oni zahájí diplomacii,“ řekla listu The Financial Times expertka na Írán Ellie Geranmayehová z think tanku European Council on Foreign Relations.