Donald Trump po vyjednání blízkovýchodního memoranda zřejmě znovu nabyl dojmu mírotvůrce. V neděli Vladimiru Putinovi, který mu telefonicky přál k narozeninám, nabídl, že přiloží ruku k dílu ve věci dalšího usmiřování. Do Moskvy má v plánu v blízké době poslat znovu své vyjednavače – zetě Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa.
Byť je pro Moskvu konec blízkovýchodní krize ekonomickou ranou, analytici tvrdí, že by Rusku íránský model vyjednávání náramně vyhovoval. Ukrajině, která nyní jménem prezidenta Zelenského na Summitu G7 přesvědčuje lídry o ruské slabosti, by Trumpova vyjednávací strategie naopak uškodila.