Trump je v beznadějné situaci, váhal nad dohodou Chameneí. Ručit mu museli Íránci

„Z principu jsem měl odlišný pohled,“ uvedl ohledně memoranda o porozumění se Spojenými státy Chameneí ve vzkaze, který mu média přisoudila.
V textu stojí, že nejvyšší vůdce souhlasil s podpisem memoranda po zárukách Pezeškjána a dalších vedoucích činitelů, že „budou chráněna práva íránského národa a osy vzdoru“, tedy íránských spojenců v regionu. Podle vzkazu za to prezident převzal odpovědnost.
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O dohodu stál podle Chameneího hlavně americký prezident Donald Trump, protože byl v beznadějné situaci. „Je jasné, že budoucí osobní jednání nebudou znamenat přijetí pohledu nepřítele,“ dodal Chameneí. Podle něj se Pezeškján zavázal, že íránští vyjednavači nepřistoupí na přehnané požadavky Spojených států.
Pezeškján a Trump podepsali memorandum na dálku ve středu. Nyní by měla začít jednání o konečné dohodě mezi USA a Íránem, která se mají týkat například budoucnosti obohaceného uranu, uvolnění sankcí na Írán či vyplacení íránských financí zmrazených v zahraničí.
Americko-izraelský útok na Írán 2026
Chameneí poté, co jeho otce zabily izraelské a americké údery, zastává funkci nejvyššího vůdce. Ten má hlavní slovo v politických záležitostech v Íránu. Od březnového jmenování ale Chameneí mladší nevystoupil na veřejnosti a není jasné, nakolik dokáže svou rozsáhlou moc vykonávat.