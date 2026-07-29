Pátrání po íránském nejvyšším vůdci Modžtabovi Chameneím zaměstnává izraelský Mosad i americkou CIA. Po smrti svého otce, ajatolláha Alího Chameneího, zmizel neznámo kde a jeho vypátrání dnes podle zpravodajců závisí především na lidském zpravodajství, nikoli na nejmodernějších sledovacích technologiích.
„Pro Izrael je to stejný problém, jaký jsme měli při snaze najít a osvobodit rukojmí v Gaze,“ uvedl někdejší šéf jedné z divizí Mosadu Rami Igra.
Dlouhodobá nepřítomnost Modžtaby zároveň prohloubila mocenský boj uvnitř íránského vedení, tato rivalita může zkomplikovat také jednání s USA.