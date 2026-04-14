Podle prohlášení amerického velení na síti X se do operace zapojilo více než 10 tisíc vojáků za pomoci více než tuctu válečných lodí a několika desítek letadel. Z prohlášení vyplývá, že americké jednotky dosud zastavily šest obchodních lodí, které nasměrovaly zpět do íránských přístavů.
„Blokáda je uplatňována nestranně vůči plavidlům všech států, která vplouvají do íránských přístavů a pobřežních vod nebo z nich vyplouvají, a to včetně všech íránských přístavů v Perském i Ománském zálivu,“ uvádí CENTCOM a dodává, že americké jednotky zajišťují svobodu plavby pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem do a z přístavů mimo Írán.
|
V pondělním sdělení určeném námořníkům americká armáda uvedla: „Jakékoliv plavidlo, které bez povolení vpluje do blokované oblasti nebo z ní vypluje, může být zadrženo, odkloněno a zajato.“ Podotkla také, že se blokáda bude vztahovat na celé íránské pobřeží, ovšem humanitární zásilky včetně potravin, zdravotnického materiálu a dalších nezbytných potřeb, budou povoleny – to poté, co projdou kontrolou.
Schůze delegací USA a Íránu, zprostředkovaná Pákistánem, se uskutečnila minulý víkend v Islámábádu. Stalo se tak po vyhlášení čtrnáctidenního příměří minulou středu.
Rozhovory podle amerického viceprezidenta J. D. Vance neskončily dohodou, protože Íránci podle něj odmítli přijmout americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně. Teherán naopak po Washingtonu chtěl, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky.
|
Následná blokáda vedla k tomu, že ceny ropy opět vystoupaly nad 100 dolarů za barel. Blokáda ještě více zvyšuje nejistotu ohledně toho, jak a zda budou lodě touto klíčovou vodní cestou, kterou se přepravuje pětina světových zásob ropy a zemního plynu, dále proplouvat.
V noci na úterý Vance nicméně uvedl, že Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku a nyní je na Teheránu, aby jednal. Agentura Reuters informovala, že další kolo mírových rozhovorů by se mohlo konat v pákistánském Islámábádu koncem tohoto týdne.