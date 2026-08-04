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Írán byl připraven k útoku na Ukrajinu. Na mušce měl tři cíle

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  10:30
Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího vůdce Íránu a bývalý šéf vlivných...

Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího vůdce Íránu a bývalý šéf vlivných revolučních gard (4. června |2026) | foto: Profimedia.cz

Íránské balistické střely Chejbar Šekan (29. dubna 2022)
Vladimir Putin při setkání s íránským ministrem zahraničních věcí Abbásem...
Íránský ministr zahraničních věcí Abbás Arakčí na jednání v Kremlu (23. června...
Íránský ministr zahraničních věcí Abbás Arakčí na jednání v Kremlu (23. června...
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Írán byl připravený zaútočit na tři místa na Ukrajině kvůli červencovému ukrajinskému úderu na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zemřel íránský námořník. Ustoupil od toho poté, co Kyjev naznačil, že šlo o chybu. Uvedl to Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího vůdce Íránu a bývalý šéf vlivných revolučních gard.

„Byli jsme připraveni zaútočit na tři oblasti na Ukrajině,“ prohlásil Rezáí v rozhovoru pro íránský portál Press TV. Teherán si to nicméně rozmyslel poté, co Kyjev uvedl, že neměl v úmyslu zabít íránského námořníka.

„Poté, co uvedli, že šlo o chybu, jsme naši reakci pozastavili, abychom jejich tvrzení prozkoumali. I kdyby to byla chyba, stále to ovšem vyžaduje odškodnění,“ dodal Rezáí.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha po incidentu volal svému íránskému protějšku Abbásovi Arakčímu, aby mu vysvětlil, že veškeré bojové akce Ukrajiny jsou zaměřené výhradně na obranu před ruskou agresí a nikdy necílily na civilní plavidla nebo civilisty. Arakčí potvrdil, že ho Sybiha ujistil, že útok na íránskou loď byl neúmyslný a Kyjev nehodlá eskalovat konflikt.

Zaměřme se i na Evropu, znělo z Teheránu. Írán zvažoval úder na ukrajinský přístav

Íránští politici včetně Arakčího okamžitě po úderu varovali, že čin nezůstane bez odezvy. Místopředseda parlamentu Alí Nikzád například prohlásil, že jakékoli místo sloužící k agresi „se stane legitimním terčem našich ozbrojených sil“.

A podle listu The New York Times Íránci skutečně zvažovali vojenskou reakci. Lidé obeznámení se zpravodajskými informacemi a íránským vojenským plánováním uvedli, že Írán hodlal vypálit na Ukrajinu balistickou raketu s malou bojovou hlavicí, aby vyslal symbolický vzkaz, ale způsobil jen relativně malé škody. Cílem měl být jeden z ukrajinských černomořských přístavů.

Někteří íránští vojenští analytici a komentátoři dokonce volali po tom, aby Teherán potrestal i Evropu. Tvrdili, že ta dodává vojenskou pomoc Kyjevu a je tak za útok v zásadě zodpovědná. Jiní ale varovali, že znepřátelit si Evropu i vojensky silnou Ukrajinu by bylo pro Teherán velmi nesmyslným krokem.

Dvě války se propojily v Kaspickém moři. Sílí varování před třetí světovou

Vztahy mezi Teheránem a Kyjevem se prudce zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Írán Rusko podpořil dodávkami dronů a raket, které Moskva používala k ničení ukrajinských měst a zabíjení civilistů. Sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s úderem na loď poukázal na to, že to byl Írán, který v zásadě první zaútočil na Ukrajinu. Dodal, že loď převážela vojenský náklad mezi Íránem a Ruskem a byla tedy legitimním vojenským cílem.

Objevily se i spekulace, že Kyjev se snažil zasažením lodi udělat dobrý dojem na amerického prezidenta Donalda Trumpa před návštěvou Zelenského v Bílém domě. USA od února vedou s Íránem konflikt a Zelenskyj se možná snažil v jeho očích propojit blízkovýchodní záležitost s ukrajinskou válkou s Ruskem.

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