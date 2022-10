Rusům pomáhají ovládat drony íránští instruktoři, na Krymu jsou jich desítky

Na pravděpodobnou přítomnost íránských instruktorů na poloostrově poukázal už dříve americký Institut pro studium války (ISW). Informovaly o ní také deník The New York Times a stanice CNN s odkazem na americké činitele obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb.

Írán nepřiznává, že by Rusku bezpilotní letouny dodával. Podle amerických médií ale poskytl Moskvě první bezpilotní prostředky už v první polovině srpna.

Íránští trenéři z islámských revolučních gard působí na ruské vojenské základně na Krymu, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014, kde se také nachází mnoho dronů dodaných z Íránu. Íránci jsou na Krymu daleko od frontové linie. Podle deníku Daily Mirror, který na instruktory upozornil jako první, jich jsou na poloostrově desítky. Není jasné, zda íránští instruktoři také sami drony navádějí.

„Vysláním bezpilotních letounů a instruktorů na Ukrajinu se Írán podstatným způsobem zapletl do války na straně Ruska a podílí se přímo na operacích, které mají na svědomí životy nebo zranění civilistů,“ sdělil deníku The New York Times bývalý zástupce Pentagonu a důstojník Ústřední zpravodajské služby (CIA) ve výslužbě Mick Mulroy.

Kvůli chybám ruských operátorů byla první várka dodaných bezpilotních letounů neúčinná, řekl deníku jiný nejmenovaný americký činitel. Z provozu stroje vyřazovaly také technické problémy. Rusko původně vyslalo vojáky na výcvik do Íránu, když ale problémy přetrvávaly, rozhodl se Teherán vyslat instruktory přímo na Krym.

Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleba je Kyjev připraven předat všem „pochybujícím“ zemím Evropské unie důkazy o íránských dodávkách bojových dronů Rusku. Reagoval tím na pondělní slova šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella, že EU bude teprve o dodávkách hledat konkrétní důkazy.

Kuleba rovněž řekl, že Ukrajina oficiálně požádá Izrael o poskytnutí systémů protivzdušné obrany. Právě Izrael, o jehož zničení Teherán opakovaně hovoří, sleduje podle médií se znepokojením nasazení íránských dronů na Ukrajině. Obává se totiž, že tyto zbraně by byly použity při příštích válkách proti Izraeli na jeho severní hranici.