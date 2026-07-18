Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Írán tvrdí, že u Hormuzského průlivu začaly hořet dva tankery. Pluly minovým polem

Autor: ,
  0:49aktualizováno  3:13
Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)

Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026) | foto: Reuters

Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
Obchodní loď Luni se nepotopila celá, usadila se na mělkém dně v kotvišti v...
Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
30 fotografií
Dva ropné tankery podle íránských revolučních gard vybuchly a začaly hořet po proplutí zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu.

Podle serveru CNN se tvrzení Íránu nepodařilo nezávisle ověřit, Spojené státy se k informacím o plavidlech zatím nevyjádřily. Podle Teheránu je významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená.

„Dva ropné tankery, které se pod vlivem amerických tajných služeb pokoušely proplout minovým polem jižně od Hormuzského průlivu, vybuchly a vzplanuly,“ uvedli podle státní agentury IRNA zástupci revolučních gard. Neupřesnili ani zemi původu plavidel, ani případný počet obětí.

Hormuzský průliv je od minulého týdne, kdy konflikt eskaloval, opět uzavřen Íránem. Před současným konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem touto klíčovou dopravní tepnou proplouvala přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Revoluční gardy také uvedly, že pomocí raket a dronů zastavily v posledních hodinách čtyři plavidla, která se pokoušela touto námořní trasou proplout.

Arabové zběsile staví nové ropovody. Na Hormuz už nikdo spoléhat nehodlá

Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu vůči íránským přístavům. Americká armáda dnes uvedla, že během prvních tří dnů blokády přesměrovala čtyři komerční plavidla, jedno vyřadila z provozu a na další vstoupila, aby „zajistila plné dodržování předpisů“, píše Reuters.

Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou již několikátý měsíc v řadě, ačkoli v dubnu bylo nejdříve vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Írán tvrdí, že u Hormuzského průlivu začaly hořet dva tankery. Pluly minovým polem

Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)

Dva ropné tankery podle íránských revolučních gard vybuchly a začaly hořet po proplutí zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu.

18. července 2026,  aktualizováno  3:13

Penzijní miliardy míří na globální trhy. Hledá se cesta, jak je udržet v Česku

ilustrační snímek

Penzijní systém čeká zásadní proměna. Snížením poplatků a změnou investiční strategie zamýšlí ministerstvo financí maximalizovat zisky střadatelů. Diskuse o razantním snížení poplatků ovšem odborníky...

18. července 2026

Čert Okamura usnul, jedou se Motoristi. Klempíř o poplatcích, Turkovi i kritice

Premium
Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř promluvil v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz o festivalu ve Strážnici, financování veřejnoprávních médií a kritice od médií a umělců i nedávné autonehodě svého...

18. července 2026

Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem

Premium
Vzácný příklad pozitivní motivace předvádí maltský odbor dopravy. Mladým...

Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na...

18. července 2026

Neudělali jste dost. Republikáni i Trump vyčítají Kanadě šíření kouře do USA

Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...

Čtyři republikánští členové amerického Kongresu spolu s lídrem Bílého domu Donaldem Trumpem viní Ottawu, že nezabránila rozšíření kouře z lesních požárů v Kanadě do sousedních Spojených států.

17. července 2026  22:24

V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě žirafy. Po 11 letech

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to...

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

17. července 2026  22:13

Požár v Norsku zničil přes 100 domů, hasiči bojují s větrem. Důvod vzniku je neznámý

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)

Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani...

17. července 2026  21:44,  aktualizováno  22:06

Zákon o burkách. Portugalci schválili zákaz zahalování obličeje na veřejnosti

Portugalští poslanci schválili zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. (17....

Portugalský parlament v pátek schválil zákon, který zakazuje zakrývat si na veřejnosti obličej a který místní média nazývají zákon o burkách. Informovala o tom agentura EFE.

17. července 2026  21:59

Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti odvolání Fedorova z postu ministra obrany

Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti Zelenského rozhodnutí propustit...

Tisíce lidí demonstrovaly v pátek večer v Kyjevě proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády z funkce oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova....

17. července 2026  21:48

Ve středních Čechách a na východě území udeřily bouřky, na Colours rušili koncerty

Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...

Na Moravě a východní části Česka udeřily v odpoledních hodinách bouřky. Druhá vlna bouřek by měla během večera dorazit z Německa. „Bouřky jsou doprovázeny výraznými nárazy větru, vyloučeny nejsou ani...

17. července 2026  16:57,  aktualizováno  21:21

Jih Mexika zasáhlo silné zemětřesení, otřesy byly cítit i v Guatemale a Salvadoru

Zeměstřesení zasáhlo El Salvador. (17. července 2026)

Jih Mexika a část Guatemaly zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,3, jak informovala americká geologická služba (USGS), která upravila svůj předchozí údaj 7,4. Místní úřady zatím nehlásí oběti ani...

17. července 2026  20:49

Zelenskyj se rozhodl otevřít archivy tajných služeb k volyňskému masakru

Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...

Ukrajina otevře veškeré archivy tajných služeb, které se týkají volyňského masakru z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50-100 tisíc Poláků včetně žen a...

17. července 2026  20:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.