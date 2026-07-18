Írán tvrdí, že u Hormuzského průlivu po minách hoří dva tankery

"Dva ropné tankery, které se pod vlivem amerických tajných služeb pokoušely proplout minovým polem jižně od Hormuzského průlivu, vybuchly a vzplanuly," uvedli podle státní agentury IRNA zástupci revolučních gard. Neupřesnili zemi původu plavidel ani případný počet obětí.
Hormuzský průliv je od minulého týdne, kdy konflikt eskaloval, opět uzavřen Íránem. Před současným konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem touto klíčovou dopravní tepnou proplouvala přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Revoluční gardy také uvedly, že pomocí raket a dronů zastavily v posledních hodinách čtyři plavidla, která se pokoušela touto námořní trasou proplout.
Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu vůči íránským přístavům. Americká armáda dnes uvedla, že během prvních tří dnů blokády přesměrovala čtyři komerční plavidla, jedno vyřadila z provozu a na další vstoupila, aby "zajistila plné dodržování předpisů", píše Reuters.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou již několikátý měsíc v řadě, ačkoli v dubnu bylo nejdříve vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.