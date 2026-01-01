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Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v pátek dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Jen v hlavním městě očekávají účast 15 až 20 milionů lidí.
Autor: Mohammed Salem, Reuters
Zesnulému duchovnímu vůdci už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít v sobotu, v pátek se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Alího Chameneího zabily 28. února americko-izraelské útoky na Teherán.
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Tělo ajatolláha Chameneího zahalené do íránské vlajky bude v teheránské velké mešitě Mosala vystaveno nepřetržitě až do pondělí. Stěny chrámu zakrývají velké portréty muže, který byl nejvyšším vůdcem více než tři desetiletí.
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Visí zde také černé prapory na znamení smutku a červené vlajky symbolizující mučednictví a pomstu. Vedle rakve Alího Chameneího jsou vystaveny i rakve jeho blízkých, kteří zahynuli při stejných útocích, včetně jedné z jeho dcer, zetě, snachy a vnučky. Brány mešity se mají otevřít v sobotu v 6:00 místního času (4:30 SELČ).
Autor: Murad Sezer, Reuters
V pátek k rakvi nejvyššího vůdce předstoupili íránský prezident Masúd Pezeškján spolu s členy vlády a dalšími zástupci režimu. Mezi nimi byl také Mohammad Bágher Ghálíbáf, předseda parlamentu a vedoucí íránského vyjednávacího týmu.
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Podle záběrů šířených íránskými médii přišel zemřelému vůdci vzdát hold i velitel íránských revolučních gard Ahmad Vahídí. Muž, který se od začátku války držel v ústraní, pravděpodobně aby se vyhnul atentátu jako jeho předchůdce, se tak poprvé objevil na veřejnosti. Naopak účast Chameneího následníka, jeho syna Modžtaby Chameneího, zatím nebyla potvrzena. Nový ajatolláh byl zraněn při útocích, při nichž zahynul jeho otec. Od té doby se vyjadřuje pouze prostřednictvím prohlášení a na veřejnosti se zatím neobjevil.
Autor: Vahid Salemi, ČTK
Státní pohřeb, který byl původně plánován na březen a následně kvůli válce odložen, má být největší v historii Íránu. V roce 1989, po smrti Chameneího předchůdce Rúholláha Chomejního, se podle oficiálních údajů pohřbu zúčastnilo přibližně deset milionů lidí. V davech tehdy zahynula přibližně desítka lidí.
Autor: Vahid Salemi, ČTK
V pátek mají do Teheránu na samostatný obřad zavítat zahraniční vůdci. Očekává se přítomnost přibližně 30 státníků včetně pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa či ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. Žádného představitele evropských států Írán nepozval.
Autor: Office of the Iranian Supreme Le, Reuters
Průvod s ostatky bývalého nejvyššího vůdce projde v pondělí ulicemi Teheránu, kde mu černé transparenty vzdávají hold jako mučedníkovi. V úterý se mají jeho pozůstatky přesunout do svatého města Kom. Ve středu pak bude jeho rakev vystavena v sousedním Iráku, kde tvoří šíitská komunita většinu obyvatelstva.
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Pohřben bude Chameneí 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve městě Mašhad. Toto město na severovýchodě Íránu, kde se Alí Chameneí 19. dubna 1939 narodil, je poutním místem šíitských muslimů.
Autor: Office of the Iranian Supreme Le, Reuters
Událost je demonstrací síly po válce, při níž zahynulo mnoho vysokých představitelů režimu a tisíce civilistů. Pohřební ceremonie se však konají v napjaté atmosféře v kontextu křehkého příměří mezi Teheránem a Washingtonem, ale také šest měsíců po rozsáhlých demonstracích.
Autor: Murad Sezer, Reuters
Pohřeb doprovází rozsáhlá bezpečnostní opatření. V pátek byl částečně uzavřen vzdušný prostor nad Teheránem, začala také platit rozsáhlá dopravní omezení. Zcela bude vzdušný prostor uzavřen v pondělí, kdy smutečním průvodem vyvrcholí pietní ceremonie. Pohyb v okolí mešity je přísně kontrolován a doj její blízkosti se nesmí přiblížit žádné vozidlo.
Autor: Vahid Salemi, ČTK
Muž projíždí na kole kolem portrétu zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Vahid Salemi, ČTK
Žena prochází odpočinkovou zónou zřízenou pro účastníky smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Alkis Konstantinidis, Reuters
Duchovní ve vojenských uniformách stojí na stráži v teheránské mešitě imáma Chomejního před smutečními obřady za zabitého ajatolláha Alího Chameneího. (3. července 2026)
Autor: Vahid Salemi, AP
Dobrovolníci připravují chléb v zázemí pro účastníky smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Alkis Konstantinidis, Reuters
Ženy se shromažďují u rakví zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího a členů jeho rodiny během smutečního obřadu v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Žena truchlí po rozloučení se zabitým íránským nejvyšším vůdcem ajatolláhem Alím Chameneím během smutečního obřadu v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Příslušníci polovojenských jednotek Basídž se shromažďují během smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Portrét Zahry Mohammad Golpajegáníové, vnučky zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, je vystaven během smutečního obřadu v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Majid Asgaripour, Reuters
Lidé se účastní smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Office of the Iranian Supreme Le, Reuters
Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího během pietního obřadu v Teheránu. (3. července 2026)
Autor: Vahid Salemi, AP